The Mandalorian Staffel 2: Finale bringt legendäre Star Wars-Figur zurück

Gestern gipfelte die 2. Staffel von The Mandalorian in ihrem großen Finale. Dabei hielt die Episode, in der Hauptcharakter Din Djarin und seine Freunde versuchen, Grogu zu befreien, ein paar Überraschungen bereit. Insbesondere der Showdown dürfte vielen Fans noch lange in Erinnerung bleiben, immerhin feierte ein legendärer „Star Wars“-Charakter sein Comeback.

Um welche Figur es sich dabei genau handelt, wollen wir uns nachfolgend ansehen. Dabei werden wir jedoch natürlich nicht um massive SPOILER herumkommen. Weiterlesen solltet ihr ab hier entsprechend nur, wenn ihr die jüngste Folge der Serie auch wirklich schon gesehen habt.

The Mandalorian: Ein Jedi eilt Grogu und den Hauptfiguren zu Hilfe

Din und seine Freunde haben einen Plan ausgearbeitet, um in Moff Gideons Schiff eindringen zu können. Während Cara, Bo-Katan & Co. für Ablenkung sorgen, soll unser wortkarger Protagonist das Kind aus seiner Zelle befreien. Doch natürlich kommt es, wie es kommen muss: Das Vorhaben läuft alles andere als glatt.

Es gelingt ihnen zwar, die Sturmtruppen an Bord auszuschalten und Moff Gideon zu überwältigen, allerdings sitzen sie kurz darauf auf der Brücke in der Falle. Ein Zug Dunkeltruppen steht vor ihrer Tür und die Hauptfiguren ahnen, dass sie die Droiden nicht überwältigen können – dann erscheint jedoch eine neue Hoffnung in Form eines einzelnen X-Wing.

Ein mysteriöser Jedi erscheint in „The Mandalorian“ (© Disney/Lucasfilm)

Über die Monitore sehen sie, wie eine verhüllte Figur die Dunkeltruppen mit einem Lichtschwert erledigt. Die Droiden sind absolut chancenlos und dann steht die mysteriöse Person schließlich vor Din und seinen Freunden. Es ist Luke Skywalker, der Grogu zu sich holen möchte, um ihn in den Wegen der Macht zu unterweisen und aus ihm einen Jedi zu machen!

The Mandalorian: Mark Hamill kehrt als Luke Skywalker zurück

Richtig gelesen, „Star Wars“-Legende Luke Skywalker feiert seine Premiere in „The Mandalorian“ und wird der neue Jedi-Meister des kleinen Grogu. Ein Blick in die Credits der Episode verrät, dass die Verantwortlichen tatsächlich Mark Hamill für diesen Kurzauftritt zurückbrachten. Nun, zumindest irgendwie, denn tatsächlich war dieser Cameo eine Gemeinschaftsproduktion.

Am Set der Serie verkörperte Schauspieler Max Lloyd-Jones („Once Upon a Time“) den Jedi-Ritter, er lieh ihm also seinen Körper. Das Gesicht, das wir in der Szene sehen, ist jedoch das von Mark Hamill, das digital verjüngt wurde. Er leiht seinem „jüngeren Ich“ in dieser Szene auch seine Stimme. Hamill wandte sich kurz nach der Premiere der Episode auf Twitter an die Fans und fragte schelmisch, ob diese kürzlich „irgendetwas Gutes im TV“ gesehen hätten.

Seen anything good on TV lately? — Mark Hamill (@HamillHimself) December 18, 2020

Obwohl viele Fans auf einen Auftritt von Luke Skywalker gehofft hatten, konnte sich niemand sicher sein, dass er tatsächlich den kleinen Grogu zu sich holen würde. Über das, was der Jedi-Ritter nach der Zerstörung des zweiten Todessterns tat, ist im Kanon schließlich wenig bekannt. Nun scheint es jedoch so, als hätte er in Din Djarins „Adoptivsohn“ einen Schüler für seine Jedi-Akademie gefunden, was spannende Möglichkeiten für die bereits bestätigte 3. Staffel der Serie eröffnet.

Bis wir diese sehen können, wird es jedoch noch einige Zeit dauern. Die 3. Season von „The Mandalorian“ startet voraussichtlich an Weihnachten 2021 exklusiv auf Disney+.