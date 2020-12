The Last of Us 2 räumt bei den The Game Awards ab und wird GOTY

The Last of Us 2 ist der große Abräumer der The Game Awards. Das cineastische Action-Adventure aus dem Hause Naughty Dog wurde während der Preisverleihung als Game of the Year ausgezeichnet und erhielt dadurch den wichtigsten Award.

Damit setzt sich „The Last of Us 2“ gegen die folgenden Nominierten durch, die ebenfalls eine Chance auf den GotY-Award hatten:

Die Fans sind anderer anderer Meinung: Für die Kategorie Player’s Voice wählen die Fans und Spieler selbst ihr bestes Spiel 2020. Allerdings konnte sich „The Last of Us 2“ in der Gunst der Spieler nicht durchsetzen. Sie haben nämlich „Ghost of Tsushima“ gewählt und das ebenfalls PS4-exklusive Action-Adventure mit dem Player’s Choice Awards ausgezeichnet.

The Last of Us 2 ist Game of the Year 2020. © SIE/Naughty Dog

Abräumer: Insgesamt 7 Preise konnte TLoU 2 bei den The Game Awards abräumen

Neben dem Game of the Year-Preis konnte das PS4-Exclusive sechs weitere Awards verdienen. In den folgenden Kategorien wurde „The Last of Us 2“ mit einem Game Award ausgezeichnet:

Game of the Year

Best Game Direction

Best Narrative

Best Audio Design

Best Action-Adventure

Innovation in Accessibility

Best Performance: Laura Bailey als Abby

Alle Nominierten und Gewinner der The Game Awards 2020 seht ihr hier.

Abby-Schauspielerin für ihre Leistung geehrt

Erst vor wenigen Tagen veröffentlichten Sony und Naughty Dog einen neuen Trailer zu „The Last of Us 2“, der sich ganz um Antagonistin Abby dreht. Passend zum Award „Best Performance“, der die Leistung von Schauspielerin Laura Bailey in der Rolle von Abby ehrt, betten wir euch den Trailer nochmal ein. Damit behauptete sich Bailey sogar gegen ihre Kollegin Ashley Johnson, die in der gleichen Kategorie für ihre Darstellung als Ellie nominiert war.

„The Last of Us 2“ ist seit diesem Sommer exklusiv für die PS4 erhältlich. PS5-Spieler können sogar von der blitzschnellen SSD und 4K-Auflösung beim Ausnahmetitel profitieren. Zudem wird das haptische Feedback des DualSense-Controllers unterstützt.

Ihr habt die The Game Awards verpasst? Kein Problem. In unserem Liveticker erfahrt ihr alle Auszeichnungen und Neuankündigungen in aller Kürze.