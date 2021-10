Doom: So spielt ihr den brachialen Ego-Shooter auf Twitter

Doom Eternal war gestern: Jetzt ist das Original wieder am Drücker – und das ganz ohne Konsole. Denn der explizite Ego-Shooter aus dem Jahr 1993 lässt sich auf nun auf Twitter spielen. Ja, ihr habt richtig gehört: Der Social-Media-Plattform Twitter.

Möglich macht das der Account Tweet2Doom. Seit September könnt ihr dort Doom zocken. Okay, nicht direkt. Aber wenn ihr der Anleitung auf dem Twitter-Account folgt, dann schlüpft ein vorprogrammierter Bot in die Rolle des stummen Doom-Guy und läuft nach euren Befehlen durch die Level des Klassikers.

Doom auf Twitter: Das steckt hinter der verrückten Idee

Der angepinnte Tweet von Tweet2Doom erklärt euch die Einzelheiten, aber grob gesagt müsst ihr lediglich einen Tweet an den genannten Account senden, in dem ihr die Befehle als Tastenkombinationen schreibt, um so den Doom-Guy durch das Spiel zu lenken. Der Bot spielt dann die Sequenz nach den von euch gegebenen Befehlen durch und antwortet auf euren Tweet mit einem Video, wie das Ganze im Spiel aussieht.

Was nach Chaos klingt, scheint besser zu funktionieren, als man vermuten sollte. Tweet2Doom verteilt Errungenschaften, wenn Spieler*innen ein Level oder sogar das gesamte Spiel hinter sich bringen. Auch die Community kann Erfolge vorschlagen, die dann von anderen erreicht werden müssen und wie im hier eingebetteten Tweet zu sehen, waren einige dabei schon sehr erfolgreich.

Die Idee, einen Bot über Befehle zu kontrollieren anstatt selbst zu spielen ist dabei gar nichts Neues. Schon das gigantische Phänomen „Twitch plays Pokémon“ hat eine ähnliche Idee umgesetzt, bei der Zuschauer*innen in den Chat schrieben, wohin die Reise als nächstes geht und wie die vielen Kämpfe bestritten werden.

Trotzdem ist die Umsetzung mit Doom auf Twitter natürlich ein spannender Twist und eine bisher ungesehene Variation. Gerade die Eingabe einer Abfolge von Befehlen sowie die direkte Rückmeldung dank eines Videos dürfte für Interessierte viel Spaß bedeuten. Probiert es doch einmal selbst!