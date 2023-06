Zwei der reichsten Männer der Welt wollen sich prügeln: Elon Musk und Mark Zuckerberg treten demnächst vielleicht tatsächlich in einem Käfig-Kampf gegeneinander an. Zumindest spucken sowohl der Meta-/Facebook-Chef als auch der Twitter-Besitzer große Töne in den sozialen Medien. Fraglich bleibt, ob es wirklich dazu kommt.

Elon Musk und Mark Zuckerberg stimmen Käfigkampf gegeneinander zu

Ja, richtig gelesen: Die beiden Medien-Mogule und Superreichen wollen tatsächlich gegeneinander kämpfen. Offenbar haben sowohl Elon Musk als auch Mark Zuckerberg richtig große Lust, sich gegenseitig ordentlich das Esszimmer zu sanieren.

Wie ist es dazu gekommen? Selbstverständlich über einen zünftigen Twitter-Beef – wie sich das gehört. Wobei: Elon Musk hat auf seiner eigenen Plattform Twitter erklärt, er sei bereit für einen Käfigkampf, wenn es Mark Zuckerberg sei.

Woraufhin sich der Meta- und Facebook-Chef Mark Zuckerberg natürlich standesgemäß ebenfalls auf seiner eigenen Plattform zu Wort gemeldet hat. In einer Instagram-Story ließ er uns alle sowie Elon Musk wissen, dass er nur noch darauf warte, eine Location für den Kampf geschickt zu bekommen. Er scheint es also ernst zu meinen.

Eine Location gibt’s auch schon: Elon Musk ließ sich wieder nicht lange bitten und hat mit dem Vegas Octagon nun bereits einen passenden Ring für den Kampf zwischen ihm und Mark Zuckerberg vorgeschlagen:

Außerdem scherzt er offenbar über seinen untrainierten Zustand und erklärt, er habe einen Move namens „Das Walroß“. Dabei lege er sich einfach auf seinen Gegner und mache gar nichts.

Es könnte wirklich dazu kommen: Es bleibt natürlich weiterhin fraglich, ob die beiden Superreichen es wirklich so weit kommen lassen. Immerhin steht hierbei ihre körperliche Unversehrtheit auf dem Spiel. Aber zumindest klingen beide so, als würden sie die Angelegenheit zumindest wirklich in Betracht ziehen.

Wieso das Ganze? Bei The Verge heißt es, Mark Zuckerberg wolle eine eigene Alternative zu Twitter an den Start bringen. Das scheint Elon Musk nicht zu gefallen, weswegen er angefangen habe, öffentlich gegen seinen Kontrahenten zu sticheln.

Wer würde wohl gewinnen? Offenbar handelt es sich bei dem 39-jährigen Mark Zuckerberg um einen Kampfsportler, der tatsächlich bereits Jiu-Jitsu-Turniere gewonnen haben soll. Elon Musk ist 51 jahre alt und etwas größer. Er hat behauptet, in seiner Jugend in „hardcore-Straßenkämpfen“ involviert gewesen zu sein.

Glaubt ihr, dass der Kampf tatsächlich stattfindet? Falls ja: Wer gewinnt ihn eurer Meinung nach?