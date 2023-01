MckyTV startet Hetzjagd auf Twitter: „Feuer mit Feuer, Hass mit Hass“

Mcky gerät bei seinem Erklärungsversuch so in Rage, dass er einen Zuschauer schwer beleidigt . Einige Fans machen sich Sorgen um ihren Liebling und wollen ihn beruhigen.

Bei seinem ersten Tweet am 6. Dezember 2022 scheint noch alles normal. Mcky kündigt an, dass sich im Bezug auf Streaming im neuen Jahr einiges ändern wird. Neben unterstützenden Kommentaren finden sich auch Trolle in den Antworten wieder, die ihn fragen, ob er endlich mit dem Streamen aufhöre.

