MckyTV gegen Hot-Tub-Content: Streamerinnen-Ranking sei „Disrespect jeder Frau gegenüber“

Content auf Twitch kann nicht immer jedem gefallen. Bei einigen Kategorien der Streaming-Plattform sind sich aber viele in ihrer Meinung einig.

Casinostreams und Hot-Tub-Content stehen immer wieder in der Diskussion und viele fordern eine strengere Regulierung. So auch MckyTV, der aufgrund eines Streamerinnen-Rankings in aller Deutlichkeit auf das Thema aufmerksam macht.

MckyTV: So steht der Creator zu Hot-Tub-Streams

Hot-Tub-Streams sind mittlerweile ein fester Bestandteil der Twitch-Trends. Streamende, zumeist Frauen, posieren leicht bekleidet in Pools, um so an Subs und Spenden zu kommen.

Oft dienen die Streams nur als Werbeplakat für etwaigen anderen Content auf OnlyFans, Patreon oder vergleichbaren Seiten. Viele sehen die Beliebtheit dieser Streams als Problem.

So äußerte sich auch MckyTV auf Twitter öffentlich dazu, als vom Account „StreamAwards“ eine Liste der Streamerinnen der Woche veröffentlicht wurde. Neben den Namen von xFibii, Mahluna und HoneyPuu, die für Gaming- und Reaction-Content bekannt sind, tauchen dort auch zwei Streamerinnen auf, die ihr Hauptgeschäft augenscheinlich auf Onlyfans & Co. haben.

Mcky macht das sauer:

„Diese Liste ist ein Disrespect jeder Frau gegenüber die sich Tag für Tag über Stunden hinsetzt und sich Content überlegt…“

Wichtig ist dabei zu erwähnen, dass diese Rankings aufgrund von statistischen Analysen von zum Beispiel Zuschauer- und Abozahlen erstellt werden. Wer dabei am besten abschneidet, landet in der Liste.

Streamerinnen der Woche: Wie viel ist dein Content wert?

Schon lange wird darüber diskutiert, ob der Content des einen mehr wert ist, als der des anderen. Sollte man Reactions die gleiche Reichweite zukommen lassen wie aufwendig vorbereitete Spielshows oder Liveevents?

Wie es mit der Legalität von Reactions aussieht, ist ein ganz eigenes Thema.

Besonders die Fraktion Hot-Tub-Streams kann dabei ein schwieriges Frauenbild vermitteln. „Die können nichts außer sich ausziehen und damit Geld machen“ ist hier eine oft zitierte Prämisse, die Frauenfeindlichkeit fördern kann.

Twitch selbst muss dabei höchstens ein Auge auf den Jugendschutz haben. Sonst hat die Plattform keinen wirklichen Grund diesen Content gänzlich zu verbieten.

Ob man Hot-Tub-Content feiert oder nicht, ist wie so oft Geschmackssache. Die Entscheidung, ob eine Art Content mehr wert ist als eine andere, ist schwierig und sehr subjektiv.

Sich über solche kontroversen Themen ruhig austauschen und aufklären, ist dabei immer der beste Weg.

