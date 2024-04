Streaming-Ruhestand mit 31 Jahren: MckyTV hat keinen Bock mehr!

Michael „MckyTV“ Doleys gehört zu den größten und erfolgreichsten Twitch-Streamern in Deutschland. Der 31-Jährige möchtet jetzt allerdings sein Mikrofon an den Nagel hängen und vorzeitig in den Streaming-Ruhestand gehen, weshalb er nun sein Karriere-Ende angekündigt hat.

Vorher soll es aber noch ein letztes großes Projekt geben, dann sei allerdings endgültig Schluss mit Streaming – und das sei kein Aprilscherz!

Warum möchte MckyTV aufhören?

Am 31. März 2024 teilte MckyTV seinen Zuschauern in einem Stream auf Twitch die Neuigkeiten mit. In einem separaten YouTube-Video, das er am 2. April veröffentlichte, ging der Streamer schließlich genauer auf seine Gründe für die Entscheidung ein.

Das Streamen auf Twitch habe den Großteil seines Lebens bestimmt

„Da war nicht mehr viel anderes in meinem Leben“

So habe er zum Beispiel im Januar dieses Jahres insgesamt satte 322 Stunden gestreamt und war so im Schnitt jeden einzelnen Tag des Monats über zehn Stunden auf Sendung.

„Schlafen, aufstehen, was essen, streamen, wach werden, vielleicht noch ein Telefonat.“

Wenig verwunderlich, dass da so gut wie keine Zeit mehr für andere Dinge wie seine Familie übrig blieb, was er in Zukunft aber wohl ändern möchte.

Gleichzeitig gibt Mcky aber auch zu, dass er überhaupt nicht mehr auf die Einkünfte durch seine Streams angewiesen sei. Und genau dafür sei er seinen Fans und alle die ihn unterstützt haben, sehr dankbar.

Das entsprechende Video haben wir euch im Folgenden eingebunden:

Das letzte große Projekt

Allerdings hat Mcky auch angekündigt, dass er sich nicht ohne ein letztes großes Projekt verabschieden werde. Dabei handelt es sich um einen Submarathon mit offenem Ende.

Was ist ein Subathon? Dabei handelt es sich um ein besonderes Event, das oft von Streamern auf Plattformen wie Twitch oder YouTube durchgeführt wird. Der Begriff setzt sich aus den Wörtern Subscription (Abonnement) und Marathon zusammen.

Bei einem Subathon streamt der Host für eine anfänglich festgelegte Basisdauer. Die Besonderheit dabei ist, dass jede Subscription, die während des Streams abgeschlossen oder erneuert wird, die Gesamtdauer des Streams verlängert. Dies kann durch feste Zeitzugaben pro Subscription oder durch andere, vom Streamer festgelegte Bedingungen geschehen, wie beispielsweise Spenden oder das Erreichen bestimmter Ziele im Stream.

Mcky rechnet damit, dass sein Subathon durchaus einige Wochen, wenn nicht sogar bis zu sechs Monate andauern kann.

Ob der Streamer nach Ende des Subathons aber wirklich komplett mit dem Streamen aufhören wird, wird sich zeigen.

