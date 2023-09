One Piece im echten Leben? MckyTV will Piratenkönig werden und sein Erbe vergraben

Wer wollte nicht schon immer mal als Pirat auf eine echte Schatzsuche gehen? MckyTV will das nach seinem Ableben für einige Menschen möglich machen.

Als großer One Piece-Fan hat er vor, einen riesigen Schatz zu verstecken. Nur echte Fans werden den letztendlich finden können.

One Piece-Anspielung: MckyTV will Erbe an Fans geben

MckyTV ist einer der bekanntesten Creator, die Twitch Deutschland zu bieten hat. Mit seinen erfolgreichen Twitch- und YouTube-Kanälen setzt er eine Menge Geld um.

Trotz seines jungen Alters denkt er bereits jetzt darüber nach, was nach seinem Ableben mit seinem Hab und Gut passieren soll. Dafür hat er sich schon länger einen besonderen Plan zurechtgelegt.

„Den Kindern wird ein bisschen was vererbt, der Familie wird ein bisschen was vererbt und einen Großteil verstecken wir als Schatz und ich werde ein paar Hinweise in den Streams und Videos und in dem Buch, was rauskommt, verstecken.“

Als eingefleischter „One Piece“-Fan sieht Micky wohl in Gol D. Roger sein großes Vorbild; der Piratenkönig, der das One Piece, den größten Schatz aller Zeiten, an der Grandline versteckt hat.

So schön diese Idee, gerade für Fans des Anime, auch klingt, viele vermuten dahinter eher eine PR-Aktion.

One Piece IRL: König der Piraten oder PR-Gag?

One Piece ist ein Anime, der seit Jahrzehnten Fans in seinen Bann zieht. So scheint es auch um MckyTV geschehen zu sein. Darauf weist zumindest seine Idee zum Vergraben seines Erbes hin.

Allerdings vermuten einige seiner Fans einen PR-Gag dahinter. Sie vermuten, dass er so auf mehr Klicks auf seine Videos, höhere Zuschauerzahlen und mehr Buchverkäufe hofft.

„Master Idee um einfach die Zuschauerzahl nochmal nach oben zu schlagen.“ – @Pascal Kingmpsac „Perfekte Promo um das Buch zu verkaufen“ – @Sueleyman

Neben den Skeptikern nehmen viele die Idee mit Humor und vergleichen Mcky D. Roger direkt mit seinem Vorbild.

