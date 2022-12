Doom: John Romero baut neue Episode zum 29. Geburtstag live auf Twitch

Mit Doom werden einige von euch in ihre Shooter-Karriere gestartet sein. Das Spiel ist ein Meilenstein im Bereich Gaming und FPS-Spiele. Mittlerweile gibt es mehrere Teile, doch das Original wird geliebt wie kein Zweites. Da freut es die Fans natürlich, wenn weitere Inhalte zum Spiel veröffentlich werden. Genau das kündigt John Romero live auf Twitch an.

Doom: John Romero baut live neue Karte

Ruhig sitzt Romero vor seinem Computer und spricht mit seinem Twitchchat. Geöffnet hat er Doom Builder und ein Bild von einer gezeichneten Karte. Für alle, die den Anfang verpasst haben, gibt es einen kurzen Text, der über den Inhalt des Streams aufklärt:

„Ich baue ein Doom Level und werden jede halbe Stunde Fragen beantworten. Ich werde nicht die ganze Zeit reden. Das ist für SIGIL II, welches für das originale Doom ist.“

Während der kommenden fünf Stunden, wird Romero ständig zwischen bauen und ausprobieren wechseln. Die Karte an der Seite ist eine grobe Skizze der entstehenden Welt. Was Fragen angeht stellt er sich allem, was den Zuschauer*innen so einfällt. Fragen zum Spiel, zum Programm oder ganz allgemein.

Neue Episode zum 30-jährigen Jubiläum

Einige werden sich jetzt wahrscheinlich alt fühlen, aber ja, der Release von „Doom“ ist fast drei Jahrzehnte her. Seitdem sind neue Teile und Episoden erschienen. Die letzte Episode, SIGIL, ist mittlerweile ebenfalls drei Jahre her. Sie ist damals zum 25. Geburtstag des Spiel angekündigt worden und ein Jahr später erschienen.

Der aktuelle Stream findet zum 29. Geburtstag von Doom statt. 1993 ist das Spiel erschienen und wird bis heute geliebt. Aus diesem Grund will John Romero eine weitere Episode entwickeln, die dann zum Jubiläum nächstes Jahr veröffentlicht werden soll.

Die Karte, die er im Stream gebaut hat, wird Teil dieser Episode sein. Wer genau aufpasst, kennt also bereits jetzt einen Teil der Episode und das erste Easter Egg.

Seid ihr Doom-Fans und freut euch auf eine neue Episode? Schreibt es uns in die Kommentare!