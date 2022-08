Max Payne auf dem Mars, das ist DOOM Payne

Es ist doch immer das Gleiche. Man denkt, man hätte schon alles gesehen im Leben und dann kommt DOOM (1993) um die Ecke und bringt eine neue Mod hervor – oder jemand hat das Spiel wieder auf einem neuen Endgerät zum Laufen gekriegt.

In diesem Fall trifft es den Videospielstar Max Payne, dem das Bullet-Time-Feature in die Wiege gelegt wurde.

Abgesehen davon, dass seit einiger Zeit Remakes zum ersten und zweiten Teil im Gespräch sind, an denen sogar Rockstar Games beteiligt sein soll, könnt ihr schon jetzt in andersartiger Form mit Max durch die „Straßen“ ziehen. Vorausgesetzt, es gäbe denn Straßen auf dem Mars, versteht sich.

Max Payne hat ein neues Zuhause

Die Mod vom Creator BulletTimeTails nennt sich „Doom Payne“ und hält, was sie verspricht. Max Payne in Zeitlupe, beim Dämonenschlachten.

Das Projekt ist noch nicht fertig, es befindet sich noch in einem frühen Status der Entwicklung. Und dennoch machen die ersten Bewegtbilder Lust auf mehr. Durch die Built-in-Bullet-Time-Mod von Xortts gibt es sogar die allseits bekannte und beliebte Matrix-Zeitlupe.

Der Modder hat die Musik ausgetauscht, sodass alles etwas mehr an das „Max Payne“-Setting erinnert.

Es bleibt jedoch fragwürdig: was hat Max auf dem Mars zu suchen? Womöglich ist es ja nur ein Traum, in dem er sich befindet? Er gibt den Dämonen, die sein Innerstes seit Jahren verfolgen, im Traum wohl ordentlich eins auf die Mütze.

Wir sind gespannt, wie sich so eine Mod noch entwickeln kann und warten, bis es eine Vollversion der Idee gibt. Das Feature könnte sich auf den ersten Blick gut in den DOOM-Alltag einschmiegen. Oder was meint ihr? Würdet ihr solch eine Mod spielen?