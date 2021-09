Was wäre, wenn DOOM ein Echtzeit-Strategiespiel geworden wäre?

Wir alle lieben die Anfänge der Echtzeitstrategiespiele und um ehrlich zu sein, hätte es kaum spannendere Titel geben können, mit denen wir hunderte Stunden verbracht haben und auf die wir heute nostalgisch zurückblicken dürfen.

Neben „Dune II“ von den Westwood Studios, der beliebten „Command & Conquer“-Reihe oder gar dem allerersten Age of Empires. Es waren viele Spiele dabei, die uns nachhaltig im Gedächtnis bleiben sollten. Mein persönlicher Favorit aus dieser Zeit ist immer noch WarCraft 2, ein Spiel, das mit seinen beeindruckenden Cutscenes und zahlreichen Fantasy-Elementen wie einer bunten und magischen Welt überzeugte.

Was wäre, wenn …

Während sich einige Studios dazu entschieden, ihrem Spiel den RTS-Bumms (Real-Time-Strategy) zu verpassen, gingen Studios wie id Software allerdings einen gänzlich anderen Weg. Sie versuchten die Spieler*innen mit ihren Games, die eine Egoperspektive verpasst bekamen, durch den neuartigen First-Person-Blick bestmögliches Eintauchen zu ermöglichen.

Das hat zwar geklappt, weshalb ein DOOM (1993) heutzutage gar nicht mehr wegzudenken ist aus der Gaming-Landschaft, und dennoch stellen wir uns heute die Frage: was wäre, wenn id Software ein Echtzeit-Strategiespiel entwickelt hätte? Was wäre, wenn das DOOM-Franchise in die Fußstapfen von Command & Conquer und anderen Genrevertretern getreten wäre?

Diese Mod zeigt es uns!

Zum Glück gibt es heutzutage findige Modder, die in ihrer Freizeit an den unterschiedlichsten Ideen tüfteln. Und um unsere Fragen zu beantworten, hat sich Hellknight61 etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Dieser Künstler hat die Engine von Age of Empires 2 genommen und sie in ein DOOM-Gewand gesteckt. Hier sehen wir, wie der beliebte Egoshooter als RTS aussehen würde.

Recht simpel lautet die Mod „Age of Doom“ und sie packt Elemente aus dem 2. und 3. Teil in das AoE-Gerüst. Vor allem die Sprites erkennen wir auf den ersten Blick wieder, genauso wie Doom Guy mit seiner Super-Shotgun.

Ob das nun zu diesem Genre passt oder nicht, das müsst ihr euch am Ende selbst beantworten. So oder so ist die Idee hinter dieser Mod jedoch ganz witzig. Sie gibt uns zumindest eine seichte Vorstellung davon, wie ein DOOM als RTS ausgesehen haben könnte.

Download: Wenn ihr die Mod selbst ausprobieren möchtet, könnt ihr sie hier via moddb herunterladen.