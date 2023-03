Vollblut-Gamerin, die bevorzugt in fantastischen Gefilden unterwegs ist. Bricht gerne aus der eigenen Komfortzone aus und findet Erholung in der Natur. Bekannt für eine ungesunde Portion Sarkasmus.

Konnte man sich zu Beginn der Reise noch an den Worten der Flohlady erfreuen, gehen diese einem spätestens beim zwanzigsten Mal gehörig auf die Nerven . So lässt sich sogar ein eigenes Minigame aus der Situation machen, indem man versucht zu erraten, was man als Nächstes zu hören bekommt.

BELIEBTE NEWS

Hogwarts Legacy: Nerviger Spielcharakter macht Voldemort und Umbridge Konkurrenz

Sons of the Forest: Update führt endlich Hotkey-System ein – Wie belege ich Hotkeys?

Real_Bazzi: Ehemals spielsüchtiger Streamer nimmt Casino-Deal an, Twitch-Bann folgte schnell

Nestlé steigt in die Marke Yfood ein: Wachstumschance oder Selbstsabotage?

Amouranth tauscht Pool gegen Boxring: Streamerin kämpft gegen Twitch-Konkurrentin

Tauchgerät in Sons of the Forest finden – Fundort & Karte

Vergleich: The Last of Us – Wie nah ist Folge 7 am PlayStation-Original?

The Last of Us: Folge 7 im Recap – Teenagerliebe

The Mandalorian Staffel 3: Grogu sieht seltsame Space-Wale – was sind Purrgil?

Demon Slayer: Kinofilm kommt unzensiert und wird in einem Land verbannt