Max Payne 1 & 2 erhalten Remakes, entstehen in Zusammenarbeit mit Rockstar Games

Mitte 2002, vor über 20 Jahren, veröffentlichte der finnische Spieleentwickler Remedy Entertainment in Zusammenarbeit mit 3D Realms den Third-Person-Shooter Max Payne, der von seinen Schöpfern als Film Noir Story bezeichnet wird. Die Veröffentlichung des Titels geschah über Take-Two Interactive.

Die direkte Fortsetzung Max Payne 2: The Fall of Max Payne fand zwei Jahre später statt. Im Jahr 2012 erschien schließlich Max Payne 3, das von Rockstar Vancouver entwickelt und von Rockstar Games veröffentlicht wurde.

Seitdem ist es ziemlich still um die Reihe geworden, obwohl sich vor allem die ersten beiden Ableger im Laufe der Zeit zu wahren Klassikern entwickelten und noch heute von Fans gefeiert werden. Besonders die düstere Story, der Zeitlupeneffekt sowie der zugrundeliegende Grafik-Look machten „Max Payne 1“ und 2 unverwechselbar.

Die Indizierung von Max Payne

Der erste Teil der Reihe wurde damals aus zwei Gründen indiziert. Zum einen war die eingesetzte Bullet Time schuld, da diese eine „Ästhetisierung von Gewalt“ entstehen lassen würde. Zum anderen besteht das Motiv von Max Payne aus Rache und darauffolgende Selbstjustiz mit einer ordentlichen Portion Hass und Gewalt. Die für damalige Verhältnisse sehr realistische Grafik trug ebenfalls zu der Indizierung bei.

Erst im Februar 2021, rund 11 Jahre nach dem Release von „Max Payne“, wurde der Titel in Deutschland von der Liste jugendgefährdender Medien gestrichen.

Alan Wake 2 während der Game Awards 2021 offiziell angekündigt, es wird ein Survival Horror-Titel

Max Payne 1 und 2: Fans dürfen sich auf zwei Remakes freuen

Umso überraschender schlug die Meldung ein, als Remedy Entertainment auf der eigenen Webseite offiziell verkündete, dass „Max Payne“ und „Max Payne 2: The Fall of Max Payne“ in Form von Remakes neu aufgelegt werden sollen.

„Wir waren begeistert, als unsere langjährigen Freunde bei Remedy auf uns zukamen, um die ursprünglichen Max Payne-Spiele neu zu gestalten“, so Sam Houser, Gründer von Rockstar Games. „Wir sind große Fans der Arbeit, die das Remedy-Team im Laufe der Jahre geleistet hat, und wir Ich kann es kaum erwarten, diese neuen Versionen zu spielen.“

„Max Payne hat schon immer einen besonderen Platz in den Herzen aller bei Remedy eingenommen, und wir wissen, dass es Millionen von Fans weltweit genauso geht“, so Tero Virtala, CEO von Remedy. „Wir freuen uns sehr, erneut mit unseren Partnern bei Rockstar Games zusammenzuarbeiten, um die Möglichkeit zu haben, die Geschichte, Action und Atmosphäre der ursprünglichen Max Payne-Spiele auf neue Weise zu den Spielern zurückzubringen.“

Für dieses Unterfangen hat Remedy eine Vereinbarung mit Rockstar Games geschlossen. Gemeinsam möchte man beide Spiele als Einzeltitel für PS5, Xbox Series X/S und PC unter Verwendung der proprietären Northlight-Game-Engine entwickeln. Finanziert werden soll das Projekt durch Rockstar Games, wobei das Budget für die Entwicklung einem typischen AAA-Titel von Remedy entsprechen wird.

Derzeit befindet sich das Projekt in der frühen Konzeptionsphase, weshalb es wohl noch einige Zeit dauern wird, ehe wir erste Screenshots oder gar bewegte Bilder von den Remakes zu Gesicht bekommen werden.

Wie steht ihr zu dieser Meldung, freut ihr euch über eine Kernsanierung der alten Max Payne-Ableger? Teilt eure Meinung gerne unterhalb dieser Zeilen in den Kommentaren oder diskutiert miteinander in unserem PlayCentral-Forum.