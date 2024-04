Star Wars: Knights of the Old Republic Remake „am Leben“ – Eine neue Hoffnung

Seit der Ankündigung der Neuauflage von Star Wars: Knights of the Old Republic für die PlayStation 5 sind beinahe drei Jahre vergangen, und der Entwicklungsprozess war alles andere als reibungslos.

Ursprünglich lag das Projekt in den Händen von Aspyr, einem Teil der Embracer Group, doch wechselte es später zu Sabre Interactive.

Interessanterweise gehörte Sabre bis vor kurzem ebenfalls zu Embracer, ehe es im Zuge einer Veräußerung mehrerer Studios an Beacon Interactive ging, wo Sabre-Mitbegründer Matthew Karch als Direktor fungiert. Karch bestätigte gegenüber IGN, dass Sabre weiterhin für die Entwicklung des KOTOR-Remakes verantwortlich sei.

„Wir sind voll und ganz dabei. Es gab schon einige Male Berichterstattung darüber. Was ich bestätigen kann, ist, dass das Projekt auf Kurs ist und wir alles daran setzen, die Erwartungen der Fans nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen!“

KotOR: Eine neue Hoffnung

Die Messlatte liegt hoch, um die Erwartungen zu übertreffen. Ursprünglich im Jahr 2003 exklusiv für die Xbox herausgebracht, wird KotOR oft als eines der herausragendsten Videospiele überhaupt angesehen.

Sogar James Gunn, der Regisseur von „Guardians of the Galaxy“, zählte es zu seinem persönlichen „Star Wars“-Favoriten über sämtliche Spiele, Filme, TV-Serien, Spielzeuge und Comics hinweg.

Angesichts der Skepsis, die Fans über die letzten drei Jahre hinweg geäußert haben, scheint es eine besondere Herausforderung zu sein, diesem Erbe gerecht zu werden.

Die Neugestaltung von Star Wars: Knights of the Old Republic wurde erstmals in einem PlayStation Showcase als zeitexklusiver Titel für die PS5 vorgestellt. Obwohl der kurze Teaser für Begeisterung sorgte, wurden Bedenken laut, insbesondere bezüglich des ursprünglichen Entwicklers Aspyr, der eher bekannt war für das Remastern bestehender Titel als für die Schaffung von AAA-Neuauflagen.

Mit Saber Interactive an der Spitze scheint das Projekt in fähigeren Händen, doch steht noch aus, ob sie dem Originalwerk würdig gegenübertreten können. Immerhin gibt es jetzt eine neue Hoffnung, dass alles auf Kurs ist und wir definitiv ein Remake erhalten!

Wann erscheint das KotOR-Remake?

Leider liefern Karchs Äußerungen wenig Aufschluss darüber, in welchem Entwicklungsstadium sich das Remake befindet oder wann mit weiteren Informationen jenseits des ersten Trailers zu rechnen ist.

Die meisten Informationen über das Remake kamen bisher von Drittquellen, nicht direkt vom Studio. Es gibt viele Spekulationen und diskutierte Änderungen im Vergleich zum Original, doch offizielle Bestätigungen stehen noch aus.

Für den Moment scheint es das Klügste zu sein, wenn Sabre sich Zeit lässt, um bedeutsame Updates zu liefern, wenn sie dazu bereit sind. Fans müssen sich vorerst in Geduld üben. Doch wenn es hier zu einem Update kommt, erfahrt ihr es umgehend auf PlayCentral.de.

