Gute Neuigkeiten für „Star Wars“-Fans! Das Knights of the Old Republic-Remake befindet sich immer noch in der Entwicklung. Zuletzt gab es Berichte, denen zufolge das Projekt in Schwierigkeiten stecken sollte. Sogar von einem Entwicklungsstopp war die Rede. Aber jetzt taucht die „Star Wars KOTOR“-Neuauflage wieder in einem Finanzbericht auf.

Star Wars: KOTOR-Remake kommt anscheinend doch noch

Darum geht’s: Vor gut zwei Jahren wurde eine offizielle Neuauflage zu Star Wars: Knights of the Old Republic angekündigt. Das legendäre „Star Wars“-RPG von BioWare soll ein Remake bekommen, das für PS5 und PC erschient.

Hier könnt ihr den Teaser dazu sehen:

Aber nach diesem Teaser vom PlayStation-Showcase aus dem Jahr 2021 wurde es dann plötzlich sehr still um das „KOTOR“-Remake. Schlimmer noch: Laut einem Bloomberg-Bericht soll der Titel von Aspyr Media auf unbestimmte Zeit verschoben worden sein.

Die Entwicklung des „Star Wars: Knight of the Old Republic“-Remakes habe sich in ernsten Schwierigkeiten befunden, berichtete Jason Schreier im Juli 2022. Darum liege das Projekt vorerst auf Eis, obwohl es sich schon drei Jahre in der Entwicklung befand. Ein offizielles Statement dazu gab es nie.

Bis jetzt: In einem offiziellen Finanzreport der Embracer Group (zu der Aspyr Media gehört) wird unter dem Punkt der Spiele, die sich aktuell in Entwicklung befinden, auch „Star Wars: Knights of the Old Republic – Remake“ aufgelistet.

Die Entwicklung des „Star Wars: KOTOR“-Remakes werde von einem internen Studio angeführt und soll nach wie vor für den PC und die PS5 erscheinen.

Das war es dann aber auch schon, ansonsten gibt es leider keine Neuigkeiten zu dem Projekt.

Aber immerhin wissen wir dadurch jetzt, dass es zumindest offiziell noch nicht begraben wurde. Wann das „Knights of the Old Republic“-Remake dann tatsächlich erscheint, steht ebenfalls noch nicht fest.

Wie denkt ihr über so ein Remake? Glaubt ihr, es kommt noch? Habt ihr Lust drauf, was erhofft ihr euch davon?