Footage vom eingestellten Duke Nukem Begins aufgetaucht, wäre Origin-Story geworden

Lang ist’s her: Die Übernahme der Marke Duke Nukem durch Gearbox liegt nun schon über 11 Jahre zurück. Seit dem Aufkauf in 2010 haben sie im Grunde nichts Sinnvolles mit dem digitalen Ebenbild der 90er-Jahre Actionhelden angestellt.

Während Duke Nukem Forever also nach mehr oder weniger 14 Jahren in der Entwicklung im Jahre 2011 erschien, dümpelt die Marke nun so vor sich hin. Hier eine Verwurstung in Bulletstorm, dort einen Paradeauftritt in Ready Player One.

Von einer tatsächlichen „Win-Win-Situation für jeden, der involviert ist, vor allem die Fans,“ konnte nun in der Retrospektive keine Rede sein, wie es der 3D Realms-Mitbegründer George Broussard in 2010 noch hoffte.

Duke Nukem Begins: Material zum eingestellten Titel

Tatsächlich sind aber nicht alle Spiele, die geplant waren, auch wirklich erschienen. In 2008 hätte es zu einem weiteren Ableger kommen sollen, einem Third-Person-Shooter, der im Nachgang jedoch nie das Licht der Welt erblickt hat.

Die Rede ist von „Duke Nukem Begins“. Die Grundidee, Duke Nukem eine waschechte Origin-Story zu verpassen, klingt auf dem Papier vorerst gar nicht mal so schlecht. Doch aus Gründen musste die Arbeit eingestellt werden.

Bei der Umsetzung hatte das Studio Janimation geholfen, die damals in Dallas, Texas saßen. Gergor Punchatz, der nun einen Ausschnitt des Spiels hochgeladen hat, enthüllt damit seine Arbeit am Spiel. Er sei als Director eingesetzt worden und hätte zum Beispiel die Entwicklung der Charaktere zu verantworten gehabt. Den Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Am Ende wurde das Spiel allerdings nie fertiggestellt, was an dem damaligen Rechtsstreitigkeiten zwischen 3D Realms und Gearbox lag. Es musste deshalb komplett eingestellt werden.

Später nach dem Aufkauf der Marke hat Gearbox dann alles in den Release von „Duke Nukem Forever“ gesteckt, nachweislich ein echter Flopp.

„Duke Nukem Begins“ wäre in jedem Fall kein First-Person-Shooter geworden. Viel mehr wäre aus der Third-Person geschossen worden, und das Spiel wäre mit einem 4-Spieler-Koop-Modus ausgestattet gewesen. Ansonsten wäre alles beim Alten geblieben. Duke Nukem hätte gegen Feinde wie die notorischen Cop-Pigs gekämpft und sein Arsenal sah seine bekannten Waffen wie die Pistole oder die Freeze Ray vor.

Leider werden wir nie erfahren, ob es nicht die bessere Alternative zum halbgaren „Duke Nukem Forever“ geworden wäre.

Schon gewusst? Im August 2021 gaben die Verantwortlichen offiziell bekannt, dass 3D Realms genauso wie Gearbox von dem schwedischen Medienkonzern Embracer Group aufgekauft wurde. Sie haben für die Übernahme der „Duke Nukem“-Markenrechte 1,3 Milliarden US-Dollar bezahlt.

Was sie damit anstellen werden, wird sich erst noch zeigen müssen. Die Embracer Group hat THQ Nordic und Koch Media (Deep Silver) im Repertoire, über die sie zumeist auftreten.

Duke Nukem Begins wurde eingestellt. © Janimation via Gegor Punchatz