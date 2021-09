Knights of the Old Republic: PS5-Remake zum Star Wars-Game ist offiziell

Das PlayStation Showcase 2021 bot direkt zu Beginn ein Highlight für alle Star Wars-Fans. Sony enthüllte nämlich, dass Star Wars: Knights of the Old Republic ein Remake erhält.

Star Wars: Knights of the Old Republic erhält Remake für PS5

„Star Wars: Knights of the Old Republic“ gehört sicherlich zu den beliebtesten „Star Wars“-Games, ist mittlerweile aber auch wirklich in die Jahre gekommen. Grund zur Freude bot deswegen das PlayStation Showcase. Direkt zu Beginn des Events wurde das Remake zu KotOR angekündigt.

Die Neuauflage erscheint zeitexklusiv für PS5. Wann das Spiel noch für weitere Plattformen erscheint, ist noch nicht bekannt, kann aber noch dauern. PS4- und Xbox One-Besitzer dürften aber leer ausgehen. Ohnehin ist ein Release-Datum für die PS5-Version noch nicht kommuniziert worden.

Entwickelt wird das Remake von „Star Wars: Knights of the Old Republic“ von Aspyr Media. Das Studio brachte in den letzten Jahren bereits mehrere Star Wars-Ports auf die Konsolen.

Eure Vorfreude könnt ihr mit dem ersten Teaser-Trailer steigern, den wir hier für euch eingebunden haben: