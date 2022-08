Embracer Group übernimmt die IP-Rechte an Herr der Ringe und Der Hobbit

Die schwedische Embracer Group befindet sich seit Jahren auf einer nahezu beispiellosen Shopping-Tour. Nach und nach wurden immer mehr größere und kleinere Studios wie THQ Nordic oder Gearbox übernommen. Jetzt scheint der Gruppe ein weiterer Coup geglückt zu sein.

Wie das Unternehmen selbst bekannt gegeben hat, wurde eine Vereinbarung zur Übernahme der IP von Der Herr der Ringe und Der Hobbit getroffen. Die Werke aus der Feder von J.R.R. Tolkien wurden seit den 70er Jahren von The Saul Zaentz Company vertreten. In diese Zeit fallen etwa die Verfilmungen von Peter Jackson.

Embracer Group kauft Der Herr der Ringe-IP

Bei dieser Übernahme geht es unter anderem darum, wie das Mittelerde-Universum in Zukunft weitergeführt wird. Wer die Rechte an der IP hält, kann Filme, Serien, Spiele, Merchandising und mehr produzieren und in Auftrag geben. Laufende Produktionen wie die Ringe der Macht-Serie bei Amazon Prime Video oder The Lord of the Rings: Gollum sind davon nicht betroffen.

Lars Wingefors, der Gründer und CEO der Embracer Group, kommentiert die Übernahme folgendermaßen:

„Ich bin wirklich begeistert, dass der Herr der Ringe und der Hobbit, eines der epischsten Fantasy-Franchises der Welt, der Embracer-Familie beitreten und weitere transmediale Möglichkeiten eröffnen, einschließlich Synergien innerhalb unserer globalen Gruppe. Ich bin gespannt, was die Zukunft für diese IP mit Freemode und Asmodee als Start innerhalb der Gruppe bringen wird. Wir freuen uns auch darauf, in Zukunft mit bestehenden und neuen externen Lizenznehmern unseres immer stärker werdenden IP-Portfolios zusammenzuarbeiten.“

Asmodee war eine der teuersten Übernahmen von Embracer. Die französische Brettspielfirma produziert seit über 20 Jahren Brett- und Kartenspiele in der Welt von Herr der Ringe. Auch Marty Glick, der COO von der Saul Zaentz Company meldete sich zu Wort:

„Wir von der Zaentz Company hatten im letzten halben Jahrhundert die Ehre, die Tolkien-Rechte zu verwalten, damit Herr der Ringe- und Hobbit-Fans auf der ganzen Welt in den Genuss von preisgekrönten epischen Filmen, anspruchsvollen Videospielen, erstklassigen Theatern und Merchandising-Artikeln aller Art kommen konnten. Wir könnten nicht begeisterter sein, dass Embracer nun die Verantwortung übernimmt, und wir sind zuversichtlich, dass ihre Gruppe es zu neuen Höhen und Dimensionen führen wird, während sie dem Geist dieser großartigen literarischen Werke treu bleibt.“

So geht es jetzt weiter mit den Rechten

Bei der Saul Zaentz Company wurden die Rechte an Herr der Ringe und Der Hobbit von Middle-earth Enterprises verwaltet. Dieses Unternehmen gehört nun zur Embracer Group, wird aber weiter unter der alten Leitung und unabhängig arbeiten.

Die nächsten großen Releases sind die Serie Die Ringe der Macht im September 2022, der Animationsfilm The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, der für 2024 geplant ist und das Mobile-Game The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth von EA.

Darüber hinaus wird explizit erwähnt, dass in Zukunft auch eigene Filme zu den Geschichten ikonischer Charaktere wie Gandalf, Aragorn, Gollum, Galadriel, Eowyn und anderer möglich sind. Über den Kaufpreis haben beide Firmen Stillschweigen vereinbart.