Fallout: Bakersfield – DOOM bekommt beeindruckende Fallout-Mod

Ein Modder hat sich einer bemerkenswerten Idee gestellt, für die es bislang noch keine erwähnenswerte Projekte gibt – und zwar DOOM (1993) in eine ganze Totalconversion zu verwandeln, die sich an das Fallout-Universum anlehnt.

DOOM und Fallout, das passt im Grunde wie Arsch auf Eimer und der erste Teaser-Trailer von Fallout: Bakersfield beweist das recht eindrucksvoll.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Fallout: Bakersfield – Wenn Fallout ein klassisches DOOM wäre

Der Modder Red888guns alias Alexander Berezin arbeitet bereits seit einiger Zeit an dieser Mod und er überzeugt durch sein künstlerisches Talent.

Berezin ist dabei kein Unbekannter in der Szene, der sich als Fallout-Künstler in der Gaming-Community einen Namen gemacht hat. Er hat unter anderem an Olympus 2077 und Fallout: Sonora gewerkelt.

Das Fanspiel werdet ihr mit GZDoom starten können, wenn es denn eines Tages fertig ist. Zwischenzeitlich könnt ihr auf dem YouTube-Kanal Saur X die künstlerischen Fähigkeiten des Modders betrachten.

Aktuell gibt es noch keinen Hinweis auf den Launch der Mod. Schaut regelmäßig auf PlayCentral.de vorbei, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben.

Was haltet ihr von der Idee, DOOM via Totalconversion in Fallout zu verwandeln? Schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns!