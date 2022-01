Minecraft-Mod macht Spiel zum waschechten DOOM-Shooter

Der neuste Minecraft-Spaß wird nicht etwa durch ein neues, großes Update gefeiert. Nein. Viel mehr hat die Community eine neue Mod entwickelt, das euer Game maßgeblich verändert.

Der Launch-Trailer zu Doomed: Demos of the Nether ist da und ihr könnt ihn euch hier ansehen!

Was ist Doomed für Minecraft?

„Doomed: Demos of the Nether“ ist eine kostenlose Mod für Minecraft, die von Sibogy entwickelt wurde. Über ein Jahr arbeitete der Modder an dieser Modifikation des Hauptspiels.

Mit dem Trailer gibt es sogleich eine spielbare Version, die ihr euch jetzt herunterladen und ausprobieren könnt.

Jetzt die Mod herunterladen!

Die Mod selbst verwandelt euer Klötzchenabenteuer und verpasst ihr einen Dämonenanstrich. Tatsächlich geht die Mod sogar so weit, dass sie bemerkenswert nahe am Remake von DOOM (2016) heranreicht – nur eben mit einer bezaubernden Pixeloptik. Da kommen echte DOOM-1993-Feelings auf.

Im Spiel selbst könnt ihr auf allen Waffen zurückgreifen, die der Doom Slayer so im Repertoire hat, inklusive BFG 5000 und Supershotgun! Doch was wäre ein DOOM ohne Kettensäge? Die ist selbstverständlich auch mit von der Partie.

Die Mod hat es demnach wirklich in sich und das heißt, dass es eurem Minecraft nicht nur eine neue Optik verschafft. Das Gameplay wurde durch die DOOM-Mechaniken gehörig aufgewertet. Und hier und da gibt es zudem ein paar kreative, neue Ideen wie den „Nether Knight“.

Wie in „DOOM“ müsst ihr euch um eure Munition und Lebenspunkte kümmern. Und auch die Dämonen funktionieren ähnlich wie in der Vorlage. So könnt ihr beispielsweise den Cacodemons einen kleinen Granatensnack zum Mittag servieren. Aber denkt dran, immer schön ins Gesicht zielen!

Wichtig: Um die Mod spielen zu können, benötigt ihr „Minecraft Java Edition“ für den PC. Hier erhaltet ihr mehr Infos zur Installation.