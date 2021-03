Angebot bei Saturn: The Last of Us 2 und DOOM Eternal zum halben Preis

Wenn ihr noch dabei seid, die großen Spiele aus dem Jahr 2020 nachzuholen, hat Saturn aktuell ein verlockendes Angebot für euch: Sowohl The Last of Us 2 als auch DOOM Eternal sind aktuell um 50 Prozent reduziert!

Nicht umsonst konnten die beiden Titel hohe Bewertungen abstauben. Wenn ihr sie bisher noch nicht gespielt habt, solltet ihr euch die Gelegenheit nicht entgehen lassen.

Heiß geliebt und diskutiert: The Last of Us 2

Kaum ein Spiel hat letztes Jahr so viel Aufmerksamkeit bekommen wie die Fortsetzung des Titels von Naughty Dog. Nun könnt ihr „The Last of Us 2“ im Angebot für nur 29,99 Euro bei Saturn erwerben und euch selbst ein Bild vom Erfolgstitel für die PlayStation 4 machen.

Das Spiel wurde 2020 bei den The Game Awards zum Game of the Year gekrönt und in sechs weiteren Kategorien ausgezeichnet.

Ellies Abenteuer beginnt etwa fünf Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers. Der vermeintliche Frieden im Lager der Überlebenden wird durch einen brutalen Vorfall zerstört und Ellie begibt sich auf einen düsteren Rachefeldzug.

Das sorgt für ordentlich Action, ist aber nichts für schwache Nerven. Doch sie hat ein klares Ziel vor Augen: Die Schuldigen müssen dafür bezahlen, koste es, was es wolle.

© Naughty Dog/Sony Interactive Entertainment

Ebenfalls reduziert ist die passende Special Edition für 65,51 Euro. Darin enthalten sind neben dem Spiel im Steelbook ein dynamisches Theme für die PlayStation 4, sechs PSN-Avatare sowie ein Art Book mit 48 Seiten.

Dämonen niedermetzeln zum Heavy-Metal-Soundtrack

Ihr habt mehr Lust auf eine Dämonenjagd in einem Ego-Shooter? „DOOM Eternal“ bietet euch genau das und untermalt das Ganze noch mit einem mitreißenden Soundtrack. Aktuell sind die Versionen für die PlayStation 4, Xbox One und PC auf knapp 15 Euro reduziert.

Eure Aufgabe als Slayer ist es, die Erde von Dämonen zu befreien. Dazu müsst ihr euch mit der passenden Ausrüstung ausstatten, besondere Fähigkeiten aneignen und vor allem eins: Schnetzeln, was das Zeug hält.

Dabei gibt es neben der Kampagne auch einen Mehrspielermodus, in dem ein Slayer gegen zwei von anderen Spielern gesteuerten Dämonen antritt.

© Bethesda

Wenn ihr also Lust auf die großen und etwas heftigeren Titel des letzten Jahres habt, solltet ihr das Angebot bei Saturn nutzen und euch mit diesen Highlights ausstatten. In unseren Tests könnt ihr noch einmal nachlesen, was genau euch bei The Last of Us 2 und DOOM Eternal erwartet.