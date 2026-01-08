Rockstar verschenkt Car Wash Unternehmen – GTA Online Event-Woche 2026

Die Feiertage sind vorüber, doch Rockstar Games legt in GTA Online direkt mit satten Inhalten nach. Die aktuelle Event-Woche vom 8. bis 14. Januar 2026 bringt ein kostenloses Geschäftsmodell, frische Boni, exklusive Fahrzeuge und jede Menge Rabattaktionen.

Diese Woche gibt es besonders viele Möglichkeiten, schnelles Geld zu verdienen – unter anderem mit einem kostenlosen Car Wash, neuen Überfällen, doppelten Belohnungen und Premium-Rennen.

Kostenloses Hands On Car Wash Unternehmen

Was bringt das kostenlose Car Wash Unternehmen? Während der Event-Woche kannst du dir das neue Hands On Car Wash Unternehmen komplett kostenlos sichern. Dieses Geschäftsmodell eröffnet dir zusätzliche Einnahmequellen im legalen Bereich.

Wenn du drei legale Jobs in diesem Unternehmensbereich abschließt, erhältst du zusätzlich 100.000 GTA$ sowie die exklusive Diamond Strike Weste. Dadurch lohnt sich das Business nicht nur langfristig, sondern auch sofort.

Zukünftige Odd Jobs sorgen für Abwechslung

Welche neuen Herausforderungen kommen bald? Später im Januar sollen drei neue Odd Jobs eingeführt werden. Laut durchgesickerten Infos aus dem Update „A Safehouse in the Hills“ erwarten dich bald Einsätze als Feuerwehrkraft, Gabelstaplerfahrer und Zeitungsausträger.

Der Release wird zwischen dem 22. und 29. Januar 2026 erwartet. Die neuen Rollen sollen frischen Wind in den Alltag von Los Santos bringen und werden als Minijobs in die Welt von GTA Online eingebunden.

Neue Boni und Geldgewinne

Welche Aktivitäten bringen besonders viel GTA$? In dieser Woche gibt es reichlich Bonusgeld auf viele Missionen:

4x GTA$ und RP für die HSW Race Series

für die HSW Race Series 3x GTA$ und RP für Hands On Car Wash, Higgins Helitours und Smoke on the Water

für Hands On Car Wash, Higgins Helitours und Smoke on the Water 2x GTA$ und RP für Operation Paper Trail (4x für GTA+ Mitglieder)

für Operation Paper Trail (4x für GTA+ Mitglieder) 2x GTA$ und RP auf den Verkauf von Falschgeld über Biker Business und Nachtclub

auf den Verkauf von Falschgeld über Biker Business und Nachtclub 2x GTA$ und RP für Hasta La Vista sowie die Community Combat Series

Zusätzlich kannst du durch Prioritätsmissionen wie „The Fine Art File“ doppelte Belohnungen abstauben. Wer clever plant, kann diese Woche ein beeindruckendes Plus auf dem Konto verbuchen.

Aktuelle Fahrzeughighlights

Welche Fahrzeuge sind diese Woche besonders spannend? Am beliebten Glücksrad im Casino hast du die Chance, den Übermacht Rebla GTS zu gewinnen – ein SUV im Wert von 1.175.000 GTA$.

Bei der LS Car Meet Serie wartet der Maxwell Vagrant als Preisfahrzeug auf dich. Er kostet regulär 2.214.000 GTA$, aber durch das Platzieren unter den Top 2 an vier aufeinanderfolgenden Tagen bekommst du ihn gratis.

Renn- und Testfahrzeuge

Welche Fahrzeuge kannst du aktuell ausprobieren? Im Premium-Testbereich steht nur für PS5, Xbox Series X|S und PC der Pfister Astron Custom zur Verfügung. Auf dem normalen Test-Track findest du außerdem:

Benefactor XLS

Dinka Jester

Enus Stafford

Im Luxus-Autohaus in Rockford Hills stehen diese Woche der Pfister X-Treme und der Vapid FMJ MK V zum Verkauf. Bei Premium Deluxe Motorsport von Simeon stehen fünf Fahrzeuge auf dem Hof: Canis Seminole, Dewbauchee Exemplar, Invetero Coquette BlackFin, Vapid Retinue und Western Wolfsbane.

Wöchentliche Rennen und Zeitprüfungen

Wo kannst du deine Rennfähigkeiten unter Beweis stellen? Die folgenden Herausforderungen sind diese Woche verfügbar:

Premium-Rennen: Route 68

Route 68 HSW-Zeitrennen: Pacific Bluffs

Pacific Bluffs RC-Zeitrennen: Cypress Flats

Cypress Flats Normales Zeitrennen: Fort Zancudo

Diese Events garantieren ein hohes Belohnungspotenzial – besonders bei den Premium-Formaten.

Große Rabatte für Sparfüchse

Welche Inhalte sind derzeit vergünstigt? Diese Woche kannst du bei zahlreichen Fahrzeugen und Unternehmenszweigen sparen:

Hands On Car Wash Unternehmen: kostenlos

kostenlos Counterfeit Cash Factories: 40% Rabatt

40% Rabatt Upgrades für Falschgeldfabriken: ebenfalls 40%

ebenfalls 40% Fahrzeugrabatte (30%): Buckingham Maverick, Dinka Sugoi, Gallivanter Baller ST, Grotti Brioso 300, Grotti LSCM Cheetah Classic, HVY Chernobog, JoBuilt Hauler Custom, Nagasaki Buzzard Attack Chopper, Prison Bus, Vapid Clique Wagon, Western Reever

Gun Van & Ausrüstung

Was bietet der mobile Waffenshop? Der Gun Van hält auch diese Woche wieder ein umfangreiches Arsenal bereit, teils mit exklusiven Rabatten für GTA+ Mitglieder.

Kategorie Beispiele Waffen Stun Gun, Service Carbine, Military Rifle, Vintage Pistol, Battle Axe Explosives Molotov, Proximity Mine, Rohrbombe Rüstung Von Superleichter bis Schwerer Panzerung

Mehrwert durch GTA+

Lohnt sich das Abo-Modell zurzeit? Ein frischer Monat für GTA+ hat begonnen. Abonnenten profitieren unter anderem von zusätzlichen Daily-Spins am Glücksrad, höheren Rabatten beim Gun Van sowie vervierfachten Belohnungen in bestimmten Missionen.

Wie nimmst du die neue Event-Woche in GTA Online wahr? Reizt dich das kostenlose Unternehmen oder planst du deine wichtigsten Käufe für die angebotenen Rabatte? Lass es uns in den Kommentaren wissen!