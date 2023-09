Hogwarts Legacy: Sequel angeblich schon in Entwicklung

Während in den nächsten Tagen und Wochen einige vielversprechende Anwärter auf den Titel Spiel des Jahres zu erwarten sind, wollen wir nicht vergessen, dass viel früher in diesem Jahr Hogwarts Legacy auf den Plan getreten ist und bisher sämtliche Verkaufsrekorde gebrochen hat.

Das Rollenspiel aus dem Harry Potter-Universum zieht seit dem Release Millionen Fans in seinen Bann. Kaum verwunderlich also, dass schnell Wünsche nach DLCs, Addons oder gar einem 2. Teil laut wurden.

Letzterer könnte sich nun tatsächlich bewahrheiten, wie Branchen-Insider Tom Henderson in Erfahrung bringen konnte. Dieser hat nämlich einen vielversprechenden Post von Twitter-User (und ebenfalls Insider) MyTimeToShineH aufgespürt, in dem es heißt, dass bereits ein Sequel zu HL in der Mache sei.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Jobbeschreibung macht Hoffnung auf zauberhafte Fortsetzung

Auch ein Blick auf die offenen Stellen von Warner Bros. offenbart, dass vermutlich an einer Fortsetzung gearbeitet wird. So hat das Entwicklerstudio derzeit eine Stelle als Associate Software Engineer zu vergeben.

„Schließen Sie sich dem Team hinter dem Open World Blockbuster, Action-RPG ‚Hogwarts Legacy‘ an, während wir das, was als nächstes kommt, schaffen“, heißt es in der Stellenbeschreibung.

Was ist von Hogwarts Legacy 2 zu erwarten?

Davon ausgehend, dass die Quellen Recht behalten, könnten wir also schon bald neue Zauberabenteuer bestreiten, die sich nicht nur auf DLCs beschränken. Und wer weiß: Vielleicht wird das Sequel auch endlich das ersehnte Quidditch enthalten, dass sich so viele Potterheads für HL gewünscht haben?

Natürlich wissen wir nicht, was uns zukünftig erwarten wird, allerdings steckt die Wizarding World voller Geheimnisse, die mit dem ersten Teil nicht ansatzweise aufgedeckt wurden. Wir sind jedenfalls bereit für die nächste Portion Magie und freuen uns auf alles, was da kommen möge!

Bis dahin wird allerdings noch einige Zeit ins Land streichen und wir wollen nicht vergessen, dass noch immer nicht alle Gamer*innen mit „Hogwarts Legacy“ versorgt sind. Schließlich warten Switch-Spieler*innen noch immer auf den Release, der jedoch langsam näher rückt.

Welche Hoffnungen setzt ihr in eine Fortsetzung von Hogwarts Legacy? Was sollte eurer Meinung nach auf keinen Fall fehlen oder besser sein, als im Vorgänger?