Lange wurde gemunkelt, nun ist es offiziell: In dem kommenden Hogwarts Legacy wird es kein spielbares Quidditch geben. Das schrieben die Entwickler von Avalanche Software in einer aktuellen Version des FAQs zum Spiel.

Bislang gab es weder eine Bestätigung noch eine Absage an den beliebten Zaubersport. Dies sorgte für Verwirrung unter den Spieler*innen. Denn in einem frühen Trailer waren ein Quidditch-Spielfeld und ein Charakter in der dazu passenden Sportuniform zu sehen.

Hogwarts Legacy: Entwickler äußern sich endlich zu Quidditch

„Quidditch ist in Hogwarts Legacy nicht spielbar. Allerdings sind Besenflüge zur Fortbewegung und Besenwettkämpfe Teil des Spiels. Die Spieler können auch Besen fliegen, um neue und bekannte Orte rund um Schloss Hogwarts zu erkunden“, schrieben die Entwickler in ihrem FAQ auf der offiziellen Webseite zum Spiel.

Für die offene Spielwelt von „Hogwarts Legacy“ gibt es jedoch noch mehr Fortbewegungsmöglichkeiten als nur den Besen. Wie die Entwickler schreiben, werden die Spieler auch magischen Tierwesen begegnen. Einige von ihnen lassen sich zähmen und reiten. Bei der Vorstellung der Hogwarts Legacy Deluxe Edition waren etwa ein Thestral und ein Hippogreif als Reittier zu sehen.

Zu der zurückliegenden gamescom hatten die Entwickler von den Avalanche Studios neue Videos zum Spiel veröffentlicht. Diese beschäftigten sich mit Schloss Hogwarts selbst und den Gemeinschaftsräumen der vier unterschiedlichen Häuser.

Dabei wurde ein besonderer Fokus auf die Räumlichkeiten von Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw und Hufflepuff gelegt und gezeigt, wie verschieden die Räume eingerichtet sind und welche Ästhetik die Entwickler damit erreichen wollten.

Dazu wurde bekannt, dass die Nutzer auf den Konsolen von Sony eine exklusive Quest absolvieren können. Die Quest ist nicht an Vorbestellungen oder an eine bestimmte Edition von „Hogwarts Legacy“ gebunden, sondern steht allen Spielern auf der PlayStation zur Verfügung.

Hogwarts Legacy soll am 10. Februar für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erscheinen. Der Releasetermin für die Nintendo Switch soll zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt werden.