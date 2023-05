Hogwarts Legacy: Release für Switch abermals verschoben

Hogwarts Legacy ist ohne Zweifel eines der gehyptesten Games des Jahres. Seit dem ersten Release überschlagen sich die Verkaufszahlen und deuten auf einen glanzvollen Jahresabschluss für Warner Bros. Games und Avalanche Software. Fehlen eigentlich nur noch die Switch-Käufe. Die allerdings kommen nun doch deutlich später als den Fans lieb ist.

Nachdem der überaus erfolgreiche Open World-Titel bereits mehrere Male verschoben wurde, konnten wir Anfang dieses Jahres endlich in die Wizarding World eintauchen. Zunächst nur auf den Next-Gen-Konsolen, sind mittlerweile auch PS4, sowie Xbox One-Spieler*innen versorgt. Eine Version für die Nintendo Switch sollte im Juli 2023 folgen.

Perfektion führt zu längeren Wartezeiten

Nun der Schock: Der – sonst so zuverlässige – Hogwarts Express verspätet sich erneut. Schuld ist nicht etwa ein Bahnstreik, sondern vielmehr die Tatsache, dass die Entwickler*innen ihr Möglichstes tun, das Rollenspiel für alle Systeme zu optimieren. So läuft erneut folgende Erklärung über die Wartetafeln:

„Wir wissen, dass sich die Fans darauf freuen, auf der Switch zu spielen, gerade deshalb ist es unsere oberste Priorität, das bestmögliche Erlebnis zu schaffen. Wir danken euch für eure Geduld.“ – so die Macher*innen via Social Media

Wann landet Hogwarts Legacy auf der Switch?

Sofern die weitere Entwicklung ohne große Probleme verläuft, dürfen auch die letzen Spieler*innen ab dem 14. November 2023 endlich in die Schule für Hexerei und Zauberei aufbrechen. Mit welchen Einschränkungen die Version kommen wird, bleibt abzuwarten. Immerhin ist Nintendos Konsolen-Hybrid nicht gerade als Grafikwunder bekannt, sondern legt den Fokus vielmehr auf den Spielspaß.

Dass sich die zusätzliche Wartezeit lohnt, haben zuletzt die Spieler*innen der Last-Gen-Systeme feststellen dürfen. Zwar wurde im Game an einigen Stellen mit Details gespart, was letztlich jedoch zu einer besseren Performance führt. Dass ein übereilter Release mitunter so seine Tücken haben kann, zeigt im Übrigen die PC-Version des PlayStation-exklusiven Games The Last of Us.