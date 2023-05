Hogwarts Legacy: Erwarten uns in Zukunft DLCs oder Addons?

Zum Beispiel mehr Hintergrundgeschichten zu den bisherigen Charakteren wie der „Black“-Familie, neue zähmbare Tiere und Bestien, weitere Zaubersprüche, vielleicht sogar ein Austauschjahr in einer der anderen Zauberschulen. Durmstrang lässt grüßen – die Möglichkeiten sind grenzenlos.

Ihr Erfolg könnte dafür sprechen, dass ihr Fokus und ihre Strategie aufgegangen sind. Mit diesen Aussagen haben sie aber gleichzeitig auch nicht ausgeschlossen, dass DLCs in Zukunft möglich sein könnten.

Avalanche hat zum Ausdruck gebracht, dass sie bisher nicht über den Ausbau von Hogwarts Legacy nachgedacht haben, weil sie zuerst sicherstellen wollten, dass das Spielgefühl so reibungslos, spannend und unterhaltsam wie möglich serviert wird.

Die Playerbase und die positive Rückmeldung zum Spiel würden auf jeden Fall den entsprechenden Nährboden für eventuelle DLC- und/oder Addon-Pläne rechtfertigen. Was hat Avalanche also bisher davon abgehalten, darüber nachzudenken?

Seien wir mal ehrlich, die meisten Hogwarts-Jünger wollen noch mehr in die zauberhafte Welt von Harry Potter eintauchen – mich selbst eingeschlossen. Und „Hogwarts Legacy“ hat gezeigt, wie wundervoll sich diese Welt anfühlen kann.

