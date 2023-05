Hogwarts Legacy: Mit diesen gestrichenen Inhalten, hätte es noch besser werden können

Was haltet ihr von herausgeschnittenen Elementen von Hogwarts Legacy? Schreibt es uns in die Kommentare!

Zusätzlich zum Moralsystem schienen Romanzen vorgesehen gewesen zu sein. Außerdem sollte man ursprünglich regelmäßig Kurse an der Zauberschule besuchen können und sich dort vorbildlich verhalten , den Klassenclown spielen und sogar Mitschüler ärgern oder sie davor beschützen können. All diese Aktionen wären in das Moralkonto mit eingeflossen .

In einem YouTube-Video hat der Creator die Dateien und Dokumente von Hogwarts Legacy durchforstet und einige interessante Ansätze gefunden. Die Überbleibsel von verschiedenen Ideen scheinen sich weiterhin im Code des Titel zu befinden und lassen vermuten, was uns die Entwickler alles aus dem Abenteuer gestrichen haben .

„Hogwarts Legacy“ wird besonders für sein Kampfsystem und die vielseitige Open World gefeiert . Ein weit verbreiteter Kritikpunkt ist allerdings, dass man sich trotz des Status Schüler nicht wirklich in das Schulleben in Hogwarts integriert fühlt . Es wirkt auf viele wie ein Attribut, dem keine richtige Wirkung zugeschrieben wurde.

Hogwarts Legacy hat sich trotz vieler Kontroversen und einem großen Boykottaufruf bei den Fans durchsetzen können. Das Spiel ist erfolgreich und kommt gut bei der Community an. In einem YouTube-Video sind nun herausgeschnittene Elemente aufgetaucht, die wahrscheinlich auch die letzten Kritiker stummgestellt hätten.

