Spider-Man: No Way Home startet eigentlich erst in einer guten Woche im Kino. Aber wir wissen trotzdem jetzt schon, was in einer der beiden Post Credit-Szenen nach dem Abspann passiert. Falls ihr euch aber lieber nicht spoilern lassen wollt, seid also gewarnt und lest am besten an dieser Stelle nicht weiter.

Spider-Man: No Way Home hat 2 Szenen nach dem Abspann

Darum geht’s: Marvels neuester MCU-Blockbuster „Spider-Man: No Way Home“ startet pünktlich zur Feiertagssaison am Ende des Jahres. Ab dem 15. Dezember könnt ihr euch den neuen Streifen mit Tom Holland (Spider-Man) und Zendaya (MJ, „Dune“) auf der großen Kinoleinwand anschauen. Was nach dem eigentlichen Film passiert, steht zum Teil jetzt auch schon fest.

Post Credit-Szene: In „Spider-Man: No Way Home“ soll es wie mittlerweile fast schon üblich gleich zwei Szenen geben, die nach der Haupthandlung noch dazu animieren, sitzen zu bleiben. Die eine davon ist nun offenbar schon geleakt und bringt einen alten Bekannten ins Spiel, den viele von euch wahrscheinlich schon erwartet haben dürften – Venom.

Eddie Brock und Venom tauchen in der Post Credit-Szene von „Spider-Man: No Way Home“ auf und liefern dadurch gleich auch noch einen Spoiler für Venom: Let there be Carnage mit. Das heißt im Klartext, dass wir jetzt sehen, wie der Symbiont Venom und Eddie Brock (Tom Hardy) im Universum des MCUs auftauchen, nachdem sie in der Post Credit-Szene von „Venom 2: Let there be Carnage“ dort hin befördert wurden.

Das passiert jetzt: In der kurzen Szene nach dem Abspann von „Spider-Man: No Way Home“ sehen wir wie Venom und Eddie Brock dann auch schon direkt wieder aus dem MCU gesogen werden. Allerdings bleibt ein kleiner Teil des Alien-Symbionten zurück.

Spider-Man bekommt es also wohl mit dem Symbionten zu tun, aber nicht mit Eddie Brock und Tom Hardy. Die Universen von Sony und Marvel bleiben dementsprechend noch ein bisschen weiter so getrennt, wie sie es aktuell sind. Die Grenzen scheinen aber immer mehr zu verwischen, das deutet zum Beispiel auch „Morbius“ mehrfach sehr stark an:

Was haltet ihr von solchen Leaks und Post Credit-Szenen im Allgemeinen? Schreibt es uns in die Kommentare.