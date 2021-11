Sony hat einen neuen Trailer zu Marvels Spider-Man: No Way Home veröffentlicht, der an Überraschungen und bekannten Charakteren nicht spart. Wie bereits der erste Trailer andeutet, hat Tom Holland als Spidey für eine Menge Chaos gesorgt, als er versuchte die Zeit zu manipulieren um die Enthüllung seiner Identität wieder zu verschleiern. Dabei reißt er ein Loch ins Multiversum und macht den Weg frei für zahlreiche bekannte Schurken aus den früheren „Spider-Man“-Filmen.

Fans dürfen sich also auf ein Wiedersehen mit Doctor Otto Octavius, Electro, den Green Goblin und The Lizard freuen, während Doctor Strange sämtliche Zaubertricks anwenden muss, um Spideys Chaos zu beseitigen. Wie das aussieht, seht ihr hier im neuen über 3 Minuten langen Trailer:

Erste Story-Details zu Spider-Man: No Way Home

So geht es im neuen Spider-Man-Film weiter: Nach den Ereignissen des Vorgängers „Spider-Man: Far From Home“ steckt Peter Parker (Tom Holland) ganz schön in der Klemme. Mysterio (Jake Gyllenhaal) hat nämlich kurz vor seinem Ableben dafür gesorgt, dass die ganze Welt erfährt, wer hinter der Geheimidentität von Spider-Man wirklich steckt.

Zum ersten Mal in der Comic-Geschichte ist die Identität des freundlichen Helden aus der Nachbarschaft enthüllt – was seine Pflichten als Superheld mit seinem normalen Leben in Konflikt und diejenigen in Gefahr bringt, die ihm am meisten am Herzen liegen.

Spidey sucht Doctor Strange mit der Bitte auf ihm zu helfen und sein Geheimnis wiederherzustellen, doch der Zauber reißt ein gewaltiges Loch in ihre Welt und setzt die mächtigsten Schurken frei, die jemals ein Spider-Man in irgendeinem Universum bekämpft hat. Jetzt liegt es an Peter Parker, seine bisher größte Herausforderung zu meistern, die nicht nur seine eigene Zukunft für immer verändern wird, sondern auch die Zukunft des Multiversums.

Spider-Man 3 mit Tom Holland vereint erstmals Schurken aus drei Spidey-Trilogien

Wiedersehen mit Zendaya und Benedict Cumberbatch

Unterstützt wird Tom Holland als Peter Parker aka Spidey erneut von seinen Freunden Zendaya als MJ, Jacob Batalon als Ned Leeds, Jon Favreau als Happy Hogan, Marisa Tomei als Tante May sowie Benedict Cumberbatch als Doctor Strange.

Des Weiteren sind folgende bekannte Schurken aus früheren „Spider-Man“-Filmen dabei:

Alfred Molina als Otto Octavius aka Doctor Octopus aus Sam Raimis „Spider-Man 2“ (2004)

aus Sam Raimis „Spider-Man 2“ (2004) Jamie Foxx als Max Dillon aka Electro aus „The Amazing Spider-Man 2“ (2014)

aus „The Amazing Spider-Man 2“ (2014) Willem Dafoe als Norman Osborn aka Green Goblin aus Sam Raimis „Spider-Man“-Trilogy

aus Sam Raimis „Spider-Man“-Trilogy Thomas Haden Church als Flint Marko aka Sandman aus Sam Raimis „Spider-Man 3“ (2007)

aus Sam Raimis „Spider-Man 3“ (2007) Rhys Ifans als Curt Connors aka Lizard aus „The Amazing Spider-Man“ (2012)

Regie führt wieder Jon Watts, der bereits die beiden Vorgänger „Spider-Man: Homecoming“ und „Spider-Man: Far From Home“ inszenierte. Das Drehbuch schreiben Chris McKenna und Erik Sommers.

Marvel’s Spider-Man 2: Venom ist so cool, dass Fans ein Spin-Off wollen

Neuer Kinostart am 15. Dezember

Mit dem neuen Trailer verkündete Sony auch einen neuen Starttermin für das dritte Spidey-Abenteuer: „Spider-Man: No Way Home“ kommt bereits am 15. Dezember in unsere Kinos, einen Tag früher als geplant. Wer sich die besten Plätze in den Kinos sichern möchte, sollte sich frühzeitig eine Karte im Vorverkauf sichern. Hoffen wir nicht, dass die Kinos bis dahin wegen der aktuellen angespannten Corona-Situation wieder geschlossen sind.

Trailer Tomorrow. #SpiderManNoWayHome is exclusively in movie theaters December 17. pic.twitter.com/za6t80yX2J — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) November 15, 2021