Uncharted 5: Director von The Lost Legacy macht Hoffnungen auf neuen Teil

Uncharted 4: A Thiefs End wurde vor Release als Abschluss der Reihe betitelt und als das Ende von Nathan Drake. Bis heute gab es nur eine Abkopplung der Reihe namens Uncharted: The Lost Legacy. In dem Standalone kam aber Nathan nicht zum Zuge, sondern überließ Chloe Frazer und Nadine Ross die Hauptrollen.

Jetzt erscheint diese Woche Uncharted: Legacy of Thieves Collection, die beide PS4-Spiele technisch aufbessert und in einem neuen Gewand auf der PS5 anbietet. Im Rahmen davon meldete sich der Creative Director von „The Lost Legacy“ und machte Hoffnung auf mehr Uncharted.

Uncharted 5 oder weitere Spiele im Universum nicht vom Tisch

In einem Interview mit GamesRadar wurden Shaun Escayg und Kurt Magenau, beide Writer und Director bei Naughty Dog und im speziellen bei „The Lost Legacy“, befragt, wie es mit der Reihe weitergehen könnte. So sagte Escayg folgendes:

„Ich denke wir können ziemlich sicher sagen, dass wir niemals nie sagen. Uncharted ist eine Reihe, die wir lieben – die das Studio liebt, die ich liebe, die Kurt liebt. Es ist eine Welt aus der wir mehr sehen wollen. Das kann ich mit Sicherheit sagen.“

Wie so oft bei solchen Fragen, umschifft Escayg eine klare Antwort. Aber es macht mehr Hoffnungen als eine ganz klare Absage für einen weiteren Teil im Uncharted-Universum. Demnach könnte es also sein, dass Naughty Dog in Zukunft wieder ein neues actionreiches Abenteuer machen könnte. Vermutlich wäre da dann Nathan Drake aber nicht mehr dabei. Es gibt jedoch genug andere Charaktere, die seinen Posten übernehmen könnten.

Falls ihr aber nicht länger warten könnt, dann erscheint diese Woche mit „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ das perfekte Spiel, um die Wartezeit etwas zu kürzen. Die Remaster kommen mit mehreren Grafik-Modi daher, wodurch ihr entweder in 4K/30 FPS oder optional mit 1080p/120 FPS spielen könnt. Ein 1440p/60 FPS-Modus wird ebenfalls geboten.

Darüber hinaus startet bereits nächsten Monat der Uncharted-Film endlich in die Kino. Am 18. Februar 2022 kommt der Abenteuer-Streifen in die deutschen Kinos und lässt euch die Abenteuer eines jungen Nathan Drakes erleben, der von Tom Holland (Spider-Man) gespielt wird. Mark Wahlberg als Sully unterstützt ihn dabei, der nach vielen Spekulationen und Trailern doch den berühmten Schnäuzer im Film bekommt.