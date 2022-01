Das neue Jahr beschert uns eine erste Kinoverfilmung der erfolgreichen Videospielreihe Uncharted. Sony hat für die vielen Fans des beliebten PlayStation-Titels ein besonderes Geschenk im Angebot: Einen neuen Trailer zum Uncharted-Film mit Tom Holland als junger Nathan Drake am Beginn seiner unglaublichen Abenteuerreihe. An seiner Seite darf natürlich sein treuer Freund, Begleiter und Mentor Victor „Sully“ Sullivan nicht fehlen – gespielt von Actionstar Mark Wahlberg.

Der neue Trailer liefert den Beweis: Sully trägt doch einen Bart, aber…

Jedoch zeigt sich auf den ersten offiziellen Szenenbildern sowie im Trailer jedoch Marky Mark als… Marky Mark und weniger als Sully in seiner typischen Aufmachung aus den Spielen, was viele Fans bereits kritisierten. Zugegeben, der Film spielt einige Jahre vor der Videospielreihe, dennoch vermissen die vielen Fans der Reihe die ikonische Erscheinung von Sully mit Schnauzer.

Uncharted-Film: Fan-Reaktionen auf den ersten Trailer mit Tom Holland fallen gemischt aus

Der neue Trailer liefert nun endlich den Beweis: Ja, Mark Wahlbergs Sully wird im Film ebenso einen Schnauzer tragen – wie lange er ihn aber behält, ist fraglich. Die meisten gezeigten/gedrehten Szenen sind nämlich ohne Gesichtsbehaarung. Als er in einer Szene am Ende des zweiten Trailers in einer Bar mit Schnauzer auftaucht, macht sich niemand Geringeres als Nathan Drake über Sullys neuen Schnauzer lustig.

Erste Details zur Origin-Story von Nathan Drake

Der Film orientiert sich zwar an der erfolgreichen Videospielreihe, jedoch ist er zeitlich einige Jahre vor den Spielen angesiedelt und erzählt erstmals die Origin-Story des jungen Helden Nathan Drake. Dennoch versprechen etwa Neil Druckmann, Schöpfer der Uncharted-Reihe und Co-Präsident des Entwicklerstudios Naughty Dog, dass dennoch einige bekannte und ikonische Sequenzen aus den Games zu sehen: So wird Nathans verschollener Bruder Sam aus „Uncharted 4: A Thief’s End“ einen Auftrag erhalten und auch die legendäre Frachtflugzeugszene aus „Uncharted 3“ darf im Trailer sowie Film nicht fehlen.

Die Handlung wird wie folgt beschrieben: Der Dieb Nathan Drake lernt den Schatzsucher Sully, der den jungen Mann für ihr erstes gemeinsames Abenteurer anwirbt. Anhand einer gefundenen Schatzkarte begeben sich die beiden auf die Suche nach dem verschollenen Goldschatz des Seefahrers Magellan und können die legendären Segelschiffe bergen. Jedoch kommt ihnen schon bald ein Gegenspieler in die Quere: der skrupellose Moncada – gespielt von Antonio Banderas – der als Nachfahre von Magellan den Schatz im Wert von mehreren Milliarden Dollar für sich beansprucht.

Kinostart im Frühjahr 2022

Zur weiteren Besetzung des Films gehören Sophia Ali („Grey’s Anatomy“) und Tati Gabrielle („Chilling Adventures of Sabrina“). Die Regie führt Ruben Fleischer („Zombieland“, „Venom“).

Der Uncharted-Film kommt am 17. Februar 2022 in die Kinos. Welche Videospiel-Adaptionen wir in diesem Jahr auch noch erwarten dürfen, haben wir hier für euch zusammengestellt:

