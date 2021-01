Uncharted: Der Film zeigt sich in neuen mysteriösen Bildern

Der kommende Uncharted-Film spaltet derzeit noch die Fangemeinde. Die einen freuen sich unglaublich auf die Verfilmung der Naughty Dog-Spiele, andere zeigen sich immer wieder unzufrieden mit der Besetzung von Spider-Man-Star Tom Holland als Nathan Drake.

Allerdings passt der junge Schauspieler durchaus in die Rolle des Abenteurers, immerhin bekommen wir in dem als Prolog angelegten Film die frühen Jahre von Drake zu sehen. Deshalb wird auch Sully, gespielt von Mark Wahlberg, eine tragende Rolle in dem Film spielen. Nun scheinen wir in den neuen Bildern noch ein wenig mehr über die zugehörige Story zu erfahren.

Uncharted-Film: Erster Blick auf Mark Wahlberg als Sully

Uncharted-Film in neuen Bildern

Um uns gleich zum Jahresbeginn auf die Verfilmung einzustimmen, veröffentlichte Sony nun vier neue Fotos, die uns einige Ausschnitte des Uncharted-Films zeigen. Im Mittelpunkt scheint dabei ein mysteriöses goldenes Kreuz zu stehen, das verschlossene Türen öffnet:

Was hat es mit dem Kreuz auf sich? Zwar kam das Kreuz in keiner der Uncharted-Games direkt zur Anwendung, es war jedoch eines der Sammelgegenstände, die man im ersten Teil der Reihe finden konnte. Damit wäre neben Sullys ikonischen Outfits aus Uncharted 3 eine weitere Parallele zu den Spielen aufgedeckt worden, obwohl die Verfilmung auf keinem der Spiele direkt basiert, sondern eine eigenständige Vorgeschichte erzählt.

So sieht das Fundstück im ersten Teil der Naughty Dog-Reihe aus. Optisch weicht es zwar ab, könnt aber dennoch eine Verbindung zur Vorlage darstellen. © Naughty Dog/SIE

Ein Kreuzsymbol trägt auch die Statue, die auf den neuen Bilder zu sehen ist und die ebenso veröffentlichte Karte markiert scheinbar einen zugehörigen Standort in Afrika. Möglicherweise führt uns die Reise also auf den afrikanischen Kontinent und vielleicht zu der Tür, die das Schlüsselkreuz öffnen kann.

Genaueres ist zur Handlung bislang nicht bekannt. Nach den neuen Bildern sollte es nun jedoch nicht mehr lange dauern, bis endlich ein erster Trailer zum Uncharted-Film präsentiert wird. Immerhin ist der Start des Streifens für 15. Juli 2021 angesetzt und damit nicht mehr in allzu weiter Ferne.