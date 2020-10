Uncharted-Film: Dieses Detail wurde direkt aus den Spielen übernommen

Fans der Naughty Dog-Reihe Uncharted waren nicht übermäßig begeistert, als bekannt wurde, dass es sich bei dem kommenden Uncharted-Film um ein Prequel handelt, das von den Anfängen des jungen Nathan Drake erzählt und nicht direkt auf einem der Games basiert.

Es erklärte allerdings, warum Tom Holland für die Rolle besetzt wurde, der den meisten auf den ersten Blick zu jung erschien, um den Schatzsucher zu spielen. Ebenso zweifelte man deshalb an Mark Wahlbergs Besetzung als Drakes Mentor Sully. Der Streifen nimmt dennoch mehr Bezug auf die Spielreihe, als man zunächst glauben mag.

Uncharted: Der Film: Protagonist Tom Holland verrät, wie der Film mit den Spielen zusammenhängt

So sehr ähnelt der Uncharted-Film den Spielen

Im dritten Teil der Uncharted-Reihe erfahren wir erstmals etwas über die Vorgeschichte zwischen Nathan Drake und seiner Vaterfigur Victor „Sully“ Sullivan. Hierfür erhalten wir eine Rückblende, in der wir uns mit den jungen Drake in Kolumbien befinden und den allseits bekannten Ring unseres Vorfahren Francis Drake aus einem Museum stehlen wollen.

Bei dieser Aktion kommt Nathan beinahe ums Leben, wird in letzter Sekunde jedoch von dem Zigarrenliebhaber und zwielichtigen Geschäftsmann Sully gerettet. In diesen Erinnerungsszenen trägt Sully ein charakteristisches grünes Hemd, das Wahlberg ganz offensichtlich auch tragen wird und nun von dem Schauspieler mit der Welt geteilt wurde:

Was bedeutet das für den Uncharted-Film? Da Wahlberg auch bereits ein Bild von sich mit Schnauzer und dem zugehörigen weißen Unterhemd postete, kann davon ausgegangen werden, dass die Verfilmung an einer ähnlichen Stelle einsetzt, wie die, die wir in Uncharted 3 zu sehen bekommen:

Dieses Outfit trägt Wahlberg offenbar auch genau so im Film – samt Schnauzer.

Ausgehend von der Begegnung der beiden Protagonisten könnte sich so die Prequel-Handlung entwickeln und mit weiteren kleineren Details Bezug auf die Games nehmen. Die Story wird jedoch eine bislang unerzählte und eine von den Spielen unabhängige sein.

Release des Uncharted-Films

In einem anderen Post des offiziellen Accounts ist außerdem die Rede von einem möglichen abgeschlossenen Dreh. Mit den Worten „That’s a Wrap“ (Deutsch: Das wäre geschafft) und dem Sic Parvis Magna-Ring sehen wir eine Miniatur-Filmklappe, die die beendeten Dreharbeiten meinen könnte.

Wann ist der offizielle Filmstart? Starten soll der Streifen in den deutschen Kinos am 15. Juli 2021. Sind die Dreharbeiten tatsächlich vollständig abgeschlossen, sollte einem Release an diesem Tag auch nichts mehr im Wege stehen und die ewige Odyssey des Films ein Ende haben.