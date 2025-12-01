Protest in New York gegen Rockstar Games – Gewerkschaftsrechte im Fokus

Ein weiterer Protest wird in Solidarität mit den betroffenen ehemaligen Mitarbeitern von Rockstar Games geplant. Dies geschieht nach mehreren Protesten, die letzten Monat vor Rockstar North in Edinburgh sowie den Büros von Take-Two in London und Paris stattfanden.

Protest in New York angekündigt

Was passiert bei dem Protest in New York? Die Tech Workers Coalition hat auf Twitter angekündigt, dass der nächste Protest vor Rockstar New York stattfinden wird. Der sogenannte New York City Rockstar Works Solidarity Rally wird am Freitag, den 5. Dezember 2025, um 17 Uhr beginnen. Diese Protestaktion wird an der Adresse 622 Broadway stattfinden, wo sich das Hauptquartier von Rockstar Games befindet. Im selben Gebäude, direkt unter den Büros von Rockstar, befinden sich die Rechtsabteilungen von Take-Two.

Ein Protest an diesem Standort ist besonders bedeutend, da es sich um eine stark frequentierte Gegend in Manhattan handelt. Die Organisatoren rufen dazu auf, gegen die angebliche Gewerkschaftsfeindlichkeit und die rechtswidrigen Entlassungen von über 30 Mitarbeitern zu protestieren und deren Wiedereinstellung zu fordern.

Hintergrund der Proteste

Warum gibt es diese Proteste? Der Protest ist Teil einer Reaktion auf die angeblichen Entlassungen und die Haltung von Rockstar Games gegenüber Gewerkschaften. In den letzten Wochen gab es bereits politischen Druck auf Rockstar in Großbritannien. Eine Sitzung im britischen Parlament, initiiert von Christine Jardine, hat zusätzliche Unterstützung von sechs Abgeordneten erhalten. Dan Houser, Mitbegründer und ehemaliger Kreativdirektor von Rockstar, wurde zu den jüngsten Vorwürfen der Gewerkschaftsfeindlichkeit befragt.

Derzeit gibt es eine Frist von sechs Wochen, in der Rockstar auf vorläufige Maßnahmen reagieren soll. Diese Maßnahmen fordern, dass die entlassenen Mitarbeiter entweder wieder eingestellt oder ihre Gehälter während der laufenden Arbeitsgerichtsbarkeit weitergezahlt werden. Eine Entscheidung wird Mitte Dezember 2025 erwartet.

Ausblick auf die kommenden Wochen

Was steht als Nächstes an? In naher Zukunft wird erwartet, dass Rockstar auf die Forderungen der Mitarbeiter und der Öffentlichkeit reagiert. Die kommenden Wochen sind entscheidend für die betroffenen Mitarbeiter und könnten einen Präzedenzfall für die Behandlung von Gewerkschaften in der Gaming-Industrie darstellen. In der Zwischenzeit bleibt es spannend zu beobachten, wie sich die Situation entwickelt und ob weitere Proteste folgen werden.

