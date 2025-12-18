Helldivers 2 startet Winter-Event – Neue gratis Stratagems bis Dez. 2025

Das diesjährige Winter-Event in Helldivers 2 ist gestartet und bringt eine ganze Reihe festlicher Inhalte mit sich. Unter dem Namen Festival of Reckoning läuft das Event vom 18. bis 31. Dezember 2025 und bietet dir nicht nur neue Missionen, sondern auch kostenlose, zeitlich begrenzte Stratagems, die das Gameplay spürbar aufmischen.

Neue Stratagems für begrenzte Zeit

Welche neuen Stratagems bringt das Event? Zum Festival of Reckoning gehören mehrere neue experimentelle Stratagems, die du während des Events kostenlos einsetzen kannst. Dazu zählen unter anderem:

Ein 120mm-EMS-Projektil mit Betäubungseffekt

Ein Gatling-Beschuss mit Feuerprojektilen

Ein Orbitaler Wandernder Beschuss mit Rauchwirkung

Diese Strategeme sind temporär verfügbar und sollen laut Entwickler Arrowhead Game Studios als Testlauf für mögliche zukünftige Inhalte dienen. Während des Events wirst du über Ingame-Dispatches informiert, welche Major Orders gerade aktiv sind und welche Stratagems zur Verfügung stehen.

Hinweise auf künftige Inhalte

Gibt es Pläne, die neuen Inhalte dauerhaft ins Spiel zu integrieren? In der Community wird bereits rege diskutiert, ob die neuen Stratagems permanent ins Spiel übernommen werden sollten. Auf Reddit wurde unter anderem vorgeschlagen, künftig anpassbare Stratagem-Upgrades zu ermöglichen – eine Idee, die auch Arrowhead-CEO Shams Jorjani befürwortet. Er sagte zuletzt, er sei „100 % dafür“.

Das Festival dient also wahrscheinlich auch dazu, Feedback zu sammeln und herauszufinden, welche Elemente bei dir gut ankommen. Es wäre nicht das erste Mal, dass sich ein Live-Service-Event in Helldivers 2 langfristig auf den Spielinhalt auswirkt.

Mehr als nur kosmetische Feiertagsstimmung

Was steckt noch im Festival of Reckoning? Neben den neuen Stratagems sind auch besondere Major Orders Teil des Events. Diese groß angelegten Gemeinschaftsmissionen beeinflussen den Verlauf des galaktischen Krieges im Spiel direkt. Auch Premium-Warbond-Stratagems werden im Event verfügbar sein – allerdings nur temporär.

Im Vergleich zum Vorjahr fällt das Festival deutlich größer aus. Laut Arrowhead liegt das daran, dass der sogenannte Reckoning Fund „mit Credits überquillt“, was eine augenzwinkernde Anspielung auf die Ingame-Wirtschaft und das Event-Budget darstellt.

Technische Verbesserungen und Ausblick

Wie steht es aktuell um Helldivers 2? Nach einem durchwachsenen Sommer scheint sich Helldivers 2 wieder gefangen zu haben. Die Entwickler haben zuletzt an der Performance geschraubt und ein Update veröffentlicht, das die Dateigröße von knapp 150 GB deutlich reduziert hat. Auch das Balancing wurde überarbeitet, was sich positiv auf das Spielerlebnis auswirkt.

Seit dem Release am 8. Februar 2024 hat sich das Spiel zu einem der erfolgreichsten Titel des Jahres entwickelt, mit über 19 Millionen verkauften Exemplaren weltweit. In Deutschland ist Helldivers 2 auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC verfügbar – mit optionalem Crossplay, aber ohne klassische Einzelspielerkampagne.

Ein Fest für die Community

Warum lohnt sich das Event für dich? Das Festival of Reckoning bietet dir nicht nur neue taktische Möglichkeiten, sondern auch die Gelegenheit, an der Weiterentwicklung des Spiels mitzuwirken. Wer weiß – vielleicht findest du unter den neuen Stratagems dein nächstes Lieblings-Loadout.

Das Event läuft noch bis einschließlich 31. Dezember 2025. Nutze die Chance, solange es verfügbar ist – und trage deinen Teil dazu bei, Super Earth mit festlicher Feuerkraft zu verteidigen.

Was hältst du von den neuen Stratagems im Festival of Reckoning? Würdest du dir wünschen, dass sie dauerhaft ins Spiel aufgenommen werden? Teile deine Meinung gern in den Kommentaren!