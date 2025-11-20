ARC Raiders down – Tausende Spieler von Serverproblemen betroffen

Aktuell gibt es zahlreiche Berichte von Spielern, dass ARC Raiders nicht spielbar ist. Diese Meldungen begannen um 3 Uhr morgens deutscher Zeit (CET) und setzen sich bis zum jetzigen Zeitpunkt fort. ARC Raiders, ein beliebter Extraction-Shooter, der erst vor kurzem am 30. Oktober 2025 veröffentlicht wurde, hat seitdem eine beachtliche Spielerbasis aufgebaut.

Der Entwickler Embark Studios erlangte bereits positive Kritiken für das Spiel, das eine Kombination aus PvPvE-Elementen beinhaltet. Trotz der vielversprechenden Tests und der Server Slam-Veranstaltung, bei der viele Spieler teilnahmen, treten nun Probleme auf, die den Zugang zum Spiel verhindern.

Serverprobleme bei ARC Raiders

Was sind die aktuellen Probleme? Spieler berichten, dass sie im Spiel in Warteschlangen feststecken, die nicht vorankommen. Laut sozialen Medien und DownDetector gibt es tausende Meldungen, die auf ein größeres Problem hinweisen. Einige Spieler erhalten den Fehlercode ARSB0003, was bedeutet, dass die Online-Dienste derzeit nicht verfügbar sind.

Embark Studios, das Unternehmen hinter ARC Raiders, arbeitet wahrscheinlich bereits an einer Lösung, aber bisher gibt es keine offiziellen Stellungnahmen oder Updates. Die Spieler warten geduldig auf eine Antwort oder einen Patch, der das Problem beheben könnte.

Über ARC Raiders und seine Entwicklung

Wie hat sich ARC Raiders entwickelt? ARC Raiders ist ein Third-Person-Shooter, in dem du in einem postapokalyptischen Italien gegen feindliche Roboter kämpfst. Das Spiel bietet eine Mischung aus PvPvE-Gameplay und lässt dich allein oder im Team von bis zu drei Spielern auf Beutezug gehen.

Entwickelt auf der Unreal Engine 5, hat Embark Studios das Spiel als Koop-Shooter bei den Game Awards 2021 angekündigt. Nach mehreren öffentlichen Tests, einschließlich eines Server Slams, wurde das Spiel schließlich veröffentlicht. Ursprünglich als Free-to-Play geplant, änderte sich das Modell, um es als Kaufspiel anzubieten.

Empfang und Kritiken

Wie wird ARC Raiders von Kritikern bewertet? Das Spiel erhielt überwiegend positive Kritiken. Auf Plattformen wie Metacritic und OpenCritic wurde es gut aufgenommen, wobei 90 Prozent der Kritiker es empfehlen. Kritiken loben vor allem die einzigartige Welt und das fesselnde Gameplay, das spannende und unerwartete Begegnungen bietet.

Jedoch sind die aktuellen Serverprobleme ein Rückschlag für die Spielerfahrung. Die Community hofft auf schnelle Lösungen, um das volle Potenzial des Spiels auszuschöpfen.

Was denkst du über die aktuellen Probleme bei ARC Raiders? Teile deine Meinung in den Kommentaren!