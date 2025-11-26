Call of Duty: Black Ops 7 – Neues Update schützt deinen Fortschritt im Endgame

Die Gaming-Welt von Call of Duty: Black Ops 7 hat kürzlich ein bedeutendes Update erhalten, das eines der umstrittensten Probleme im Spiel angeht. Spieler erlebten zuvor bei unerwarteten Verbindungsabbrüchen in der neuen Endgame-Spielmodus einen erheblichen Verlust an Fortschritt. Diese Frustration ist nun durch eine neue Schutzfunktion, die von den Entwicklern Treyarch Studios eingeführt wurde, behoben worden.

Mit der Veröffentlichung von Call of Duty: Black Ops 7 am 14. November 2025 hat Treyarch Studios die Franchise um einen neuen Modus namens Endgame erweitert. Dieser PvE-Extraktionsmodus erlaubt es dir, mit 31 anderen Spielern in Avalon einzutauchen, um Ausrüstungen zu sichern und dann zu exfiltrieren. Besonders beliebt ist dieser Modus, da er eine gute Möglichkeit bietet, Waffen ohne den üblichen Multiplayer- oder Zombies-Grind zu leveln.

Schutz vor Verbindungsabbrüchen

Was hat sich durch das jüngste Update verändert? Vor dem Update verloren viele Spieler ihren Fortschritt, wenn sie aufgrund eines unerwarteten Verbindungsabbruchs aus dem Spiel geworfen wurden. Treyarch Studios reagierte auf die Kritik und führte eine Funktion ein, die den Kampfwert eines Spielers beim Betreten eines Endgame-Matches speichert. Sollte ein unerwarteter Abbruch auftreten, beginnst du das nächste Match mit dem gespeicherten Kampfwert. Dies verhindert den Verlust von Fortschritt, es sei denn, du scheiterst während einer Exfiltration.

Das war ein großes Problem, da Spieler berichteten, dass sie viele Level an Kampfwert verloren. Eine Person auf Reddit erzählte von einem Verlust ihres Kampfwertes Level 60, nachdem ihre WLAN-Verbindung abbrach. Solche Vorfälle führten zu viel Frustration in der Community, und viele begrüßen das Update als längst überfällig.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Positive Resonanz der Community

Wie hat die Community auf das Update reagiert? Die Reaktion auf die Schutzfunktion war überwältigend positiv. Ein Nutzer bedankte sich bei Treyarch dafür, dass sie das Problem so schnell angegangen sind, besonders da er in Südafrika lebt, wo häufige Stromausfälle zu Verbindungsproblemen führen. Andere Spieler äußerten sich ebenfalls erleichtert, da das Risiko, Fortschritte zu verlieren, nun minimiert ist.

Diese Änderung kommt genau zur richtigen Zeit, da Treyarch Studios kürzlich beschlossen hat, den Endgame-Modus für alle Call of Duty: Black Ops 7-Spieler zugänglich zu machen. Zuvor war der Modus hinter der neuen Koop-Kampagne des Spiels gesperrt, aber die positive Resonanz hat die Entwickler dazu bewogen, ihn seit dem 21. November 2025 für alle verfügbar zu machen.

Ein Blick in die Zukunft

Was bedeutet das für zukünftige Updates? Mit der Einführung von Schutzfunktionen gegen Fortschrittsverlust zeigt Treyarch Studios, dass sie auf das Feedback der Community hören. Es bleibt abzuwarten, ob zukünftige Titel der Serie ähnliche Schutzmaßnahmen übernehmen werden. Die Community bleibt gespannt, welche weiteren Verbesserungen und Inhalte für Call of Duty: Black Ops 7 noch folgen werden.

Wie stehst du zu den jüngsten Änderungen in Call of Duty: Black Ops 7? Teile deine Meinung in den Kommentaren!