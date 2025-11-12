Xbox Game Pass knackt 200-Spiele-Marke mit Winter Burrow – alle Infos hier

Die Xbox Game Pass-Bibliothek hat sich um die Spiele Winter Burrow und Relic Hunters Legend erweitert. Winter Burrow markiert dabei den 200. Titel, der im Jahr 2025 zu Microsofts Abonnementdienst hinzugefügt wurde. Seit Anfang November 2025 ist es das elfte neue Spiel, das dem Xbox Game Pass beigetreten ist. Normalerweise fügt Microsofts Abonnementkatalog jährlich etwa 150 Titel hinzu, aber in diesem Jahr gab es eine überraschende Ergänzung von 48 Spielen am 1. Oktober 2025, die mit einer Preiserhöhung verbunden war.

Winter Burrow und Relic Hunters Legend

Was ist das Besondere an den neuen Spielen? Relic Hunters Legend und Winter Burrow sind seit dem 12. November 2025 in mehreren Xbox Game Pass-Tiers verfügbar. Relic Hunters Legend ist für alle nicht-essentiellen Tiers verfügbar, während Winter Burrow auf PC Game Pass und Xbox Game Pass Ultimate um 17 Uhr CET hinzugefügt wurde.

Was erwartet dich in Winter Burrow? Winter Burrow ist ein 2D-Wald-Überlebensspiel, in dem du als Maus versuchst, dein verwüstetes Elternhaus wiederherzustellen und nach deiner Tante zu suchen, die das Heim bewachen sollte, aber vermisst wird. Dieses Spiel erweitert die Auswahl an gemütlichen Spielen im Xbox Game Pass.

Kommende Spiele und Veröffentlichungen

Welche Spiele kommen als nächstes? Der nächste Katalog-Update des Xbox Game Pass ist für Freitag, den 14. November 2025, geplant, wenn Call of Duty: Black Ops 7 den Service beitritt. Diese Veröffentlichung wird die erste Welle der Xbox Game Pass-Aufstellung für November 2025 abschließen. Die zweite monatliche Liste wird voraussichtlich um den 19. November 2025 herum angekündigt, wenn Moonlighter 2: The Endless Vault dem Xbox Game Pass beitritt.

Welche weiteren Titel sind für Dezember geplant? Für Dezember sind bereits zwei bestätigte Titel für den Xbox Game Pass bekannt: Routine und Dome Keeper. Microsoft könnte für Dezember eine einzige Ankündigung für die gesamte Liste vornehmen, anstatt die üblichen zwei Wellen, und möglicherweise bereits einige frühe Januar 2026 Hinzufügungen mit ankündigen.

Xbox Game Pass: Ein Überblick

Wie funktioniert der Xbox Game Pass? Der Xbox Game Pass ist ein Abonnementdienst, der dir erlaubt, Videospiele auf Konsolen, Microsoft Windows und anderen Plattformen herunterzuladen und zu spielen. Der Service bietet eine rotierende Bibliothek von Spielen, die für Abonnenten zugänglich bleibt, solange das Abonnement aktiv ist. Abonnenten erhalten auch Rabatte beim Kauf von Spielen aus der Bibliothek und deren herunterladbaren Inhalten.

Der Xbox Game Pass umfasst zwei Hauptprodukte: den Xbox Game Pass für Konsolen und den PC Game Pass. Ein Premium-Tier, bekannt als Game Pass Ultimate, bietet Zugriff auf beide Dienste sowie auf Xbox Cloud Gaming. Seit Januar 2018 sind alle neuen Xbox Game Studios-Titel sofort bei ihrer Veröffentlichung für Game Pass-Abonnenten verfügbar.

