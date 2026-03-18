PlayStation Portal Update bringt 1080p-High-Quality-Modus und neue UX

PlayStation spendiert dem PlayStation Portal Remote Player das nächste Systemsoftware-Update und setzt dabei klar auf mehr Bildqualität und weniger Reibung im Alltag. Der Rollout startet global ab dem 18. März 2026, in Europa also passend zum heutigen Zeitraum, und bringt neben einem neuen 1080p-Modus auch mehrere UX-Verbesserungen für Cloud Streaming und das Onboarding.

In Sonys aktuellen Zahlen zeigt sich außerdem, warum das Thema Cloud auf dem Handheld-Ableger gerade so viel Aufmerksamkeit bekommt: Die monatlichen Cloud-Streaming-Nutzer auf dem PS Portal sind im Januar 2026 im Jahresvergleich um 162 Prozent gewachsen, zudem sollen mittlerweile über 50 Prozent der PS-Portal-Nutzer PlayStation Plus Premium abonniert haben.

1080p High Quality bringt höhere Bitrate

Welche Neuerung verbessert die Bildqualität auf dem PlayStation Portal? Kernstück des Updates ist ein neuer Grafikmodus namens 1080p High Quality, der sowohl bei Remote Play als auch bei Cloud Streaming verfügbar ist. Im Vergleich zum bisherigen 1080p-Standardprofil setzt die neue Option auf eine höhere Bitrate. Das Ziel: sichtbar mehr Klarheit und ein stabileres High-Fidelity-Erlebnis, ohne dass du dich mit komplizierten Einstellungen beschäftigen musst.

Aktiviert wird der Modus direkt in den Einstellungen des PS Portal. Anschließend muss die jeweilige Remote-Play- oder Cloud-Streaming-Session einmal neu gestartet werden, damit die Änderung greift.

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Neuer Modus: 1080p High Quality für Remote Play und Cloud Streaming

für Remote Play und Cloud Streaming Unterschied zur Standard-Option: höhere Bitrate für bessere Bildqualität

für bessere Bildqualität Aktivierung: über die Video- bzw. Qualitätsoptionen während Remote Play oder Cloud Streaming

Wichtig: Änderung wird nach Neustart der Session übernommen

Wie immer gilt: Die bestmögliche Qualität hängt stark von deiner Verbindung ab. Für PlayStation Portal wird mindestens 5 Mbit/s benötigt, Sony empfiehlt für ein deutlich besseres Erlebnis aber mindestens 15 Mbit/s über WLAN.

Cloud Streaming bekommt spürbare Komfort-Updates

Welche UX-Verbesserungen kommen für Cloud Streaming? Sony schraubt an mehreren Stellen an der Bedienung, um typische Stolpersteine zu reduzieren. Besonders praktisch: Wenn du bei Bundles auf der Produktseite Stream auswählst, erscheint künftig eine neue UI, mit der du gezielt das gewünschte Spiel aus dem Bundle auswählen kannst, statt dich durch Umwege zu hangeln.

Auch beim Thema Social und Progress gibt es Feinschliff: Einladungen zu unterstützten Titeln sollen während des Streamings nun deutlich als On-Screen-Hinweis auf dem PS Portal auftauchen. Und bei Trophäen wird die Anzeige erweitert, inklusive Name und Bild der jeweiligen Trophäe. Platin-Trophäen erhalten zusätzlich eine spezielle Animation.

Verbesserte Produktdetailseite : Bei Bundles gezielt ein Spiel zum Streamen auswählen

: Bei Bundles gezielt ein Spiel zum Streamen auswählen Game-Invites : Einladungen werden während unterstützter Streams als klare Bildschirmbenachrichtigung angezeigt

: Einladungen werden während unterstützter Streams als klare Bildschirmbenachrichtigung angezeigt Erweiterte Trophäen-Pop-ups : Name und Bild werden angezeigt, Platin mit Spezialanimation

: Name und Bild werden angezeigt, Platin mit Spezialanimation Optimierte Suche: Verfeinertes Such-Handling, die Bildschirmtastatur ist beim Wechsel in die Suche sofort verfügbar

Wichtig für die Einordnung: Cloud Streaming auf dem PlayStation Portal setzt weiterhin ein PlayStation Plus Premium-Abo voraus.

Schnellerer Einstieg dank QR-Code-Onboarding

Wie wird das Einrichten des PlayStation Portal einfacher? Wer noch keinen Account für PlayStation hat, soll künftig schneller startklar sein. Sony überarbeitet UI und Onboarding-Ablauf und setzt dabei auf einen QR-Code, den du mit dem Smartphone scannst, um Account-Erstellung und Anmeldung zügiger abzuschließen.

Gerade wenn du das PS Portal neu einrichtest oder im Haushalt mehrere Personen schnell an Bord bringen willst, ist das eine kleine, aber extrem sinnvolle Verbesserung, weil der Umweg über umständliche Eingaben auf dem Gerät reduziert wird.

Wie wichtig ist für dich die neue 1080p-High-Quality-Option, und nutzt du auf dem PlayStation Portal eher Remote Play oder Cloud Streaming? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.