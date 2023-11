PlayStation Portal könnte in Zukunft Unterstützung für Cloud-Streaming bekommen

Aus Projekt Q wurde die PlayStation Portal: Sonys PS5-Konsole wurde um einen Streaming-Handheld erweitert, mit dem die Titel der Konsole auf einem mobilen Gerät abgespielt werden können.

Dabei handelt es sich um ein Gerät, das nur Remote-Play unterstützt. Eine Funktion für Cloud-Streaming fehlt, doch möglicherweise könnte sie in der Zukunft per Update nachgereicht werden.

PlayStation Portal: Ist Cloud-Streaming eine Option?

Hideaki Nishino ist der Senior Vice President und Head of PlayStation Platform Experience bei Sony Interactive Entertainment. Er sprach sich dafür aus, dass Cloud-Streaming in Zukunft per Update folgen könnte.

In einem Interview verriet er, dass der einzige Unterschied zwischen Remote Play und Cloud-Streaming im Standort der Server liegen würde. Es gäbe keine technischen Probleme, die das verhindern würden.

Zunächst würde die PlayStation Portal nur Remote Play unterstützen, doch das Team nehme seit der Übernahme von Gaikai das Cloud-Gaming sehr ernst.

Es sei wichtig, dass keine Unterschiede zum Remote Play zu erkennen sind. Würde es bei der Übertragung der Spiele zu technischen Problemen kommen, hätte Sony den Glauben an das Cloud-Streaming verloren.

Kommt Cloud-Streaming für PlayStation Portal? Die Worte von Nishino sind keine direkte Bestätigung, doch es klingt so, als würde das Team an einer Integration arbeiten oder zumindest in Betracht ziehen.

Ob das Cloud-Streaming wirklich nachgereicht wird, bleibt abzuwarten. Bei der PS5 gibt es bereits Cloud-Versionen von Spielen, die eine Mitgliedschaft bei PS Plus Premium voraussetzen.

Was ist der Vorteil von Cloud-Streaming? Beim Cloud-Streaming könnten Spiele gezockt werden, die nicht auf eurer PS5 vorinstalliert sein müssen. Außerdem gibt es keine hohen Anforderungen an die Hardware.

© SIE

Was ist PlayStation Portal?

Der Handheld benötigt zwingend per WLAN eine Remote-Verbindung zu eurer PS5-Konsole. So könnt ihr von überall, wo ihr schnelles Internet habt, Zugriff auf eure PS5-Spiele haben.

Er verfügt über einen acht Zoll großen LCD-Bildschirm und eine native 1080p-Auflösung mit 60 Bildern die Sekunde.

Der Vorteil der Konsole ist, dass der Fernseher somit für andere Mitglieder eures Haushalts frei zugänglich bleibt.