PlayStation Portal Remote Player – Alle Mythen aufgeklärt

Eure PS5-Spiele von überall aus spielen? Das ist schon ziemlich verlockend und mittlerweile bereits dank PlayStation Remote Play möglich. Nun erweitert Sony dieses Konzept mit einer eigenen Hardware: dem PlayStation Portal Remote Player.

Mitte November soll die Hardware für die PS5 erscheinen, derzeit geistern aber noch so einige Mythen und Fragen durch das Internet, die wir in diesem Artikel beantworten werden.

Was ist PlayStation Portal?

Bei dem neuen Streaming Device handelt es sich um den ersten eigenen PlayStation Portal Remote-Player von PlayStation. Denn bislang musstet ihr für Remote Play ein eigenes Endgerät wie zum Beispiel euer Smartphone, Tablet, Notebook, Windows-PC oder einen Mac nutzen.

PlayStation Portal könnt ihr über die folgenden Händler bestellen:

Zwar könnt ihr mobile Geräte sogar mit dem DualSense-Controller (lest hier den Test zum DualSense Edge) von Sony verbinden oder direkt auf dem Bildschirm steuern, eine perfekte Lösung ist das aber nicht. Als Lösung gibt es für eurer iPhone oder Android-Gerät zum Beispiel den Backbone One, der euer Smartphone mit einem Eingabegerät erweitert – auch in der entsprechenden PlayStation Edition erhältlich.

PS Portal ist nun quasi die Kombination aus einem separaten Bildschirm und einem Controller.

In der Mitte befindet sich ein 8 Zoll großer LCD-HD-Bildschirm, der euch eine 1080p-Auflösung mit 60 Bildern die Sekunde liefert. Eingebettet ihr dieser Bildschirm quasi von einem DualSense-Controller, der zuvor in der Mitte getrennt wurde.

Die wichtigsten Funktionen wie die adaptiven Trigger oder das haptische Feedback bekommt ihr in dieser Kombination also wie beim Original serviert.

© Sony

Aber für wen ist PS Portal denn nun gedacht?

Das ist die wohl wichtigste Frage. Der Streaming-Handheld bietet sich zum Beispiel an, wenn ihr den Fernseher in eurem Wohnzimmer gemeinsam nutzt. Während eine andere Person den TV nutzt, mit dem eure PS5 verbunden ist, könnt ihr PS Portal zur Hand nehmen und all eure auf der PlayStation 5 installierten PS4- und PS5-Spiele darauf zocken.

Natürlich könnte ihr euch aber auch mit eurer PS5 verbinden, wenn ihr euch in einem anderen Raum als die Konsole befindet. Ihr seid also nicht mehr gezwungen, in der Näher eurer PlayStation 5 zu bleiben.

Kann ich mich nur von Zuhause mit meiner PS5 verbinden oder auch von unterwegs?

Das ist wohl die brennendste Frage, die für viele den Kauf ausmacht!

Ihr könnt PS Portal überall dort abspielen, wo ihr Zugang zu Breitband-WLAN mit mindestens 5 Mbit/s habt. Für ein optimales Spielerlebnis empfiehlt Sony aber eine Internetverbindung mit mindestens 15 Mbit/s. Ihr seid also nicht nur auf euer heimisches WLAN beschränkt.

Das geht allerdings auch mit eurem Smartphone, Tablet etc., wenn ihr die Remote App installiert und konfiguriert habt.

Kann ich von unterwegs mit PS Portal auf meine ausgeschaltete PS5 zugreifen und zocken?

Wir haben dazu bisher noch nicht offizielles gelesen, aber sind uns recht sicher, dass sich eure PS5 dazu, wie es bei Remote Play eben ist, mindestens im Ruhemodus befinden muss, ansonsten könnt ihr sie nicht aufwecken und euch nicht mit der Konsole verbinden.

© Sony

Was ihr mit PS Portal nicht machen könnt

PS Portal ist ausschließlich dazu da, um eure Games auf der PS5 zu zocken, ihr könnt darauf keine anderen Spiele spielen. Hierbei handelt es sich um ein Streaming-Handheld, auf dem keine Spiele lokal abgespielt werden. Ihr bekommt keine PS Vita oder PSP! Auch wenn das ziemlich schade ist.

Weiterhin ist keine Medienwiedergabe von Netflix, Disney Plus oder Co. möglich. Genauso ist kein Cloud Streaming möglich, ihr könnt nur auf eurer PS5 installierte Spiele übertragen lassen.

Kann ich meine Bluetooth-Geräte verbinden?

Ihr könnt kein Bluetooth nutzen, um eigene kabellose Kopfhörer zu verbinden. Unterstützt wird Bluetooth zwar schon, aber nur bislang wohl nur für die Sony-eigenen Geräte. Für diese Verbindung wird PS Link verwendet, eine neue kabellose Audiotechnologie von PlayStation mit einer geringeren Latenz, verlustfreiem Audio und der Möglichkeit zum einfachen Umschalten zwischen mehreren PlayStation Link-Hosts wie der Ps5 mit dem USB-Adapter und PS Portal Remote-Player.

Ansonsten gibt es einen 3,5-mm-Audioanschluss für kabelgebundenes Audio. Und auch wenn ihr es euch schon gedacht habt, PS VR2-Spiele werden nicht unterstützt.

