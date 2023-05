Sony: Neue Handheld für all eure PlayStation 5-Spiele erscheint noch dieses Jahr

Praktikantin, die keine Lust hat nur Kaffee zu kochen und deshalb lieber Artikel schreibt. Wenn ich eine Superkraft hätte, würde ich Einhörner in alle Star Wars-Filme einbauen.

Zusätzlich zur neuen Handheld hat Sony seine PlayStation Earbuds vorgestellt. Die könnt ihr per Bluetooth sowohl mit eurer PS5, als auch mit dem PC oder eurem Smartphone verbinden. Hierzu gibt es jedoch keine genaueren Infos , da müssen wir uns noch etwas gedulden.

Was kostet die Handheld? Genau so wenig wie ein genaues Datum, verrät Sony den Preis des Geräts. Hier gibt es im Vergleich zum Release aber nicht mal eine Orientierung vom Hersteller. Wir halten euch aber auf dem Laufenden , wenn es neue Infos dazu gibt.

Die Handheld wurde auf dem PlayStation Showcase erstmals angekündigt. Ein explizites Releasedatum gibt es noch nicht. Laut dem Trailer soll es aber noch dieses Jahr soweit sein. Genauere Infos dazu erwarten uns in den kommenden Monaten.

Um die Spiele auf „Project Q“ spielen zu können, müssen sie auf eurer PS5 installiert sein . Nur so können sie auf das neue Gerät gestreamt werden. VR-Titel könnt ihr zudem nicht mit der Konsole spielen. Dazu benötigt ihr weiterhin ein Playstation VR-System .

Mit der Konsole könnt ihr all eure PS5-Spiele mit auf die Couch oder ins Bett nehmen. Die Übertragung findet über WiFi statt und lässt euch eure Lieblingstitel auf dem acht Zoll HD-Bildschirm erleben. Auf die Features eures normalen Controllers müsst ihr dabei keineswegs verzichten.

Im Hause Sony verraten die Arbeitstitel nie viel über das eigentliche Produkt. So ist auch bei Project Q . Hinter diesem Namen verbirgt sich die neue tragbare Konsole des Herstellers. Sie wurde auf dem PlayStation Showcase dieses Jahr erstmals einem großen Publikum präsentiert.

Auf dem PlayStation Showcase wurde neben neuen Spielen und Updates auch neue Hardware vorgestellt. Hinter dem Namen „Project Q“ verbirgt sich die künftige Handheld-Konsole von Sony. Auf ihr sollt ihr alle PS5 -Titel spielen können. Dem gemütlichen Abend auf der Couch oder im Bett steht also nichts mehr im Weg.

