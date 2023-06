Sony Days of Play bei MediaMarkt: So spart ihr bei Spielen und Zubehör

Die Sony Days of Play sind gestartet. Im Aktionszeitraum könnt ihr bei Spielen, Hardware und Abonnements sparen. Dieses Jahr schließt sich auch MediaMarkt der Aktion an. Beim Elektronikhändler könnt ihr die Angebote ebenfalls nutzen. Wir zeigen euch, wo ihr richtig sparen könnt.

Die Sony Days of Play bei MediaMarkt

Während der Days of Play bei Sony könnt ihr bei allem sparen, was so zu einer PlayStation dazugehört. Neben stark reduzierten Spielen und Hardware, sind auch die Abos von PlayStationPlus im Angebot. Stöbert durch die Auswahl an Modellen und stockt nach belieben euer Abo auf.

Nicht nur im PlayStation Store könnt ihr von den Angeboten profitieren. Auch MediaMarkt mischt bei der Aktion mit. Sowohl online als auch im Markt könnt ihr im Aktionszeitraum beliebte Titel und neue Hardware zum Angebotspreis abstauben.

Wann läuft die Aktion? Die Angebote gelten ab dem 02. Juni 2023 und enden am 12. Juni 2023. In diesem Zeitraum könnt ihr durch die Rabatte stöbern und die raussuchen, die euch gefallen.

Wo findet die Aktion statt? Die Days of Play finden hauptsächlich im PlayStation Store statt. Dort könnt ihr allerdings die Spiele nur digital erwerben. Bei MediaMarkt bekommt ihr die reduzierten Titel auch als physische Version. Die Aktion gilt sowohl online, als auch in den Märkten. Hardwareangebote gibt es in beiden Shops.

Days of Play: Spiele und Hardware zum Angebotspreis

Werfen wir mal einen Blick auf die konkreten Angebote. Für die PlayStation 5 bekommt ihr God of War Ragnarök mit 43 Prozent Rabatt für gerade mal 44,99 Euro. Gran Turismo 7 ist sogar noch stärker reduziert. Ebenfalls für PS5 spart ihr 53 Prozent und zahlt 36,99 Euro.

Wer gerade die The Last of US-Serie geschaut hat, könnte sich für den ersten Teil als PS5-Titel interessieren. Den bekommt ihr statt für 79,99 Euro im Angebot für 49,99 Euro.

Habt ihr noch eine PlayStation 4 zuhause? Kein Problem, denn auch für die Last-Gen-Konsole gibt es Angebote. Darunter Horizon Forbidden West für gerade mal 29,99 Euro statt den 69,99 Euro im Vollpreis. Gran Turismo Sport ist ebenfalls als PS4-Titel reduziert. Für 9,99 Euro könnt ihr euch das Rennspiel sichern. Kleiner Tipp: Der Titel ist kompatibel mit dem PlayStation-VR-System!

Hier noch einmal alle Games Überblick:

Die Hardware darf natürlich nicht zu kurz kommen. Sichert euch hier das reduzierte Sony Pulse 3D Headset mit 20 Prozent Rabatt für 79,99 Euro. Und damit ihr nie wieder Probleme mit leeren Akkus habt, gibt es die DualSense Ladestation für zwei Controller für 24,99 Euro.