Pokémon Legends – Bug frustriert Spieler – Mega-Steine nicht vergeben

In der Welt von Pokemon Legends: Z-A gibt es derzeit einige Unannehmlichkeiten, die deine Geduld auf die Probe stellen könnten. Ein Bug, der die Belohnungen für Mega-Steine aus den Ranglistenkämpfen betrifft, hat bei vielen für Frustration gesorgt. Offizielle Kanäle von Pokémon haben den Fehler nun anerkannt und versichert, dass Maßnahmen ergriffen werden, um das Problem zu lösen. Doch bisher gibt es noch keinen festen Zeitpunkt für ein entsprechendes Update.

Der Bug im Detail

Was ist das Problem mit den Mega-Steinen? Seit dem Start der zweiten Saison der Ranglistenkämpfe am 5. November 2025 haben sich einige Spieler darüber beschwert, dass sie die versprochenen Belohnungen in Form von Mega-Steinen nicht erhalten haben. Besonders betroffen sind die Delphoxnit und die Greninjit, die für die Mega-Entwicklung von Delphox und Quajutsu benötigt werden.

Die Belohnungen stehen normalerweise Spielern zur Verfügung, die es geschafft haben, bestimmte Ränge zu erreichen. Die Delphoxnit gibt es ab Rang S, während die Greninjit für Rang Y vorgesehen ist. Doch der Bug verhindert, dass die hart erkämpften Belohnungen auch tatsächlich ausgezahlt werden.

Reaktionen und Lösungen

Wie reagiert die Community auf den Bug? Die Mehrheit der betroffenen Spieler scheint das Problem mit einer gewissen Gelassenheit zu nehmen. Dennoch ist die Hoffnung groß, dass der Bug bald behoben wird, damit die Spieler nicht um ihre verdienten Belohnungen gebracht werden.

Offizielle Pokémon-Kanäle haben bereits auf die Problematik reagiert und in einem Tweet angekündigt, dass sie an einer Lösung arbeiten. Es wurde versprochen, dass betroffene Spieler die Mega-Steine nachträglich erhalten werden, auch wenn noch unklar ist, wann und wie dies geschehen soll.

Auswirkungen auf die Zukunft

Welche Folgen könnte der Bug für die Zukunft haben? Sollten die Probleme nicht bald behoben werden, besteht die Gefahr, dass sie das Spielerlebnis beeinträchtigen. Besonders in Hinblick auf das kommende DLC-Paket Mega Dimension, das am 10. Dezember 2025 erscheinen soll, ist es wichtig, das Vertrauen der Community zu bewahren.

Für das DLC werden 29,99 Euro fällig, und bisherige Bugs könnten die Bereitschaft der Fans beeinflussen, dieses Geld zu investieren. Die Entwickler stehen daher unter Druck, bis zur Veröffentlichung des DLCs keine weiteren schwerwiegenden Fehler zuzulassen.

Fazit

Wie geht es weiter mit Pokemon Legends: Z-A? Die aktuelle Ranglistensaison endet am 25. November 2025, was den Entwicklern noch etwas Zeit gibt, den Bug zu beheben. Es besteht sogar die Möglichkeit, dass die Saison verlängert wird, um den betroffenen Spielern entgegenzukommen.

Bis dahin bleibt zu hoffen, dass die Entwickler schnelle Lösungen finden. Wie immer bist du eingeladen, deine Gedanken und Meinungen zu diesem Thema in den Kommentaren zu teilen!