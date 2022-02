Tom Holland kann sich freuen: Nicht nur „Spider-Man: No Way Home“ war ein voller Erfolg, sondern auch Uncharted: Der Film schlägt sich tapfer an den Kinokassen. Das Startwochenende beschert der Videospielverfilmung ein beeindruckendes Einspielergebnis, obwohl die Kritiken eher durchwachsen waren.

Uncharted-Film übertrifft Erwartungen an den Kinokassen

Allein in den USA hat der neue „Uncharted“-Film mit Tom Holland als jungem Nathan Drake und Mark Wahlberg als ebenfalls jüngerer Sully am ersten Kinowochenende 51 Millionen US-Dollar eingespielt. Allerdings handelt es sich dabei um einen Ausnahmefall, weil das Wochenende in den USA mit dem Feiertag President’s Day vier Tage lang war.

Insgesamt, also weltweit kommt „Uncharted“ jetzt auf ein Einspielergebnis von bisher 139 Millionen US-Dollar. In einigen Ländern ist der Film schon etwas früher angelaufen, was ihm ein Einspielergebnis von 88 Millionen außerhalb der USA beschert hat. In China läuft „Uncharted“ allerdings erst noch an, und zwar am 14. März. Das dürfte die Zahlen dann noch weiter in die Höhe treiben.

Den guten Einspielergebnissen stehen eher durchwachsene Reaktionen von Kritiker*innen gegenüber. Die ersten Reviews zu „Uncharted“ fielen nicht besonders wohlwollend aus und bescheinigen dem Film seichtes, lustiges Popcorn-Kino zu sein, ohne allzu große Sprünge zu machen:

Uncharted: Wieder eine Videospielverfilmung, die flopt?

Da wäre mehr drin gewesen, aber viele Fans zeigen sich offenbar trotzdem angetan. Auf RottenTomatoes kommt das Prequel zur „Uncharted“-Spielereihe zum Beispiel ebenfalls überraschend gut an. Den 39 % der Kritiker-Reviews im Tomatometer stehen 90 % beim Publikumsscore gegenüber. Die meisten Fans haben sich also offenbar sehr gut unterhalten gefühlt.

Auf Platz 2 der US-Kinocharts folgt hinter „Uncharted“ der Film Dog mit Channing Tatum und 18,05 Millionen US-Dollar am Wochenende in den USA. Auf Platz 3 kommt dann auch schon der nächste Tom Holland-Film mit Spider-Man: No Way Home und 8,8 Millionen am Wochenende, insgesamt aber bereits stolzen 771,7 Millionen US-Dollar.

Habt ihr Uncharted schon gesehen und wie gefällt euch der Film?