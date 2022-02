Im Abenteuerfilm Uncharted begibt sich Nathan Drake auf die Suche nach einem gewaltigen Schatz. Unterstützung erhält er dabei unter anderem von einer jungen Schatzjägerin namens Chloe Frazer. Falls ihr die Videospiel-Vorlage des Films nicht kennen solltet, stellen wir euch die Abenteurerin hier vor.

Vor Uncharted: Chloe Frazer in den Kinofilmen

Ehe wir anfangen, zunächst eine kleine Info vorweg: Chloe feierte ihren ersten Auftritt im Action-Adventure-Spiel Uncharted 2: Unter Dieben, das 2009 exklusiv für die PlayStation 3 erschien. Darüber hinaus spielte sie ebenfalls eine Rolle im Nachfolger Uncharted 3: Drake’s Deception und ihrem eigenen Spin-off Uncharted: The Lost Legacy. Zudem war sie in einer sechsteiligen Comic-Reihe dabei, die 2011 von DC Comics veröffentlicht wurde. Deren Ereignisse werden wir für diesen Artikel jedoch ignorieren.

Über Chloes Vergangenheit erfahren wir in den Videospielen relativ wenig. Sie scheint allerdings gewisse Parallelen zu ihrem Vater aufzuweisen, der sie verließ, um sich auf die Suche nach einem Schatz zu begeben. Er wollte den legendären Stoßzahn von Ganesha finden, verschwand währenddessen jedoch von der Bildfläche. Unsere Heldin machte sich in jungen Jahren selbst einen Ruf als Schatzjägerin.

Während dieser Zeit lernte sie auch Nathan Drake und dessen Mentor Victor Sullivan kennen. Gerade mit Nate war sie schnell auf einer Wellenlänge und sie begannen eine Liebesbeziehung. Diese sollte aber nicht für immer halten, denn ihr Freund beendete sie aus ungeklärten Gründen und verschwand. Als sie sich Jahre später für eine Schatzsuche wieder zusammentaten, flammte ihre Liebe nochmal auf.

Chloe Frazer und Nathan Drake in „Uncharted 2“ © SIE

Gemeinsam wollten sie den Schatz von Marco Polo finden, der sie zur sagenumwobenen Stadt Shambhala führen sollte. Beide versuchten, ihrer Beziehung eine neue Chance zu geben, allerdings merkten sie, dass es nicht mehr funktionieren würde. Das lag unter anderem daran, dass sich Nathan in die Journalistin Elena Fisher verliebte, die sie auf ihrem Abenteuer ebenfalls zufällig trafen.

Chloe Frazer und Nate gingen letztendlich im Guten auseinander und blieben weiterhin Freunde. Deshalb kehrte sie auch zurück, um ihrem Ex-Freund und Sully bei der Suche nach der legendären Stadt Ubar, dem Atlantis der Wüste, zu helfen. Als während einer Schießerei ihr Kollege Charlie Cutter verletzt wurde, zog sich unsere Protagonistin zurück. Doch sie blieb weiter als Schatzjägerin aktiv.

Chloe Frazer in „Uncharted 3“ © SIE

In ihrem eigenen Spin-off, Uncharted: The Lost Legacy, wandelte Chloe auf den Spuren ihres Vaters und machte sich auf die Suche nach dem Stoßzahn von Ganesha. Während dieser Zeit lernte sie nicht nur ihre Herkunft und ihren Glauben, sondern auch sich selbst besser kennen. Allerdings musste sie zu dieser Zeit auch auf der Hut sein, denn ein gefährlicher Warlord war ebenfalls hinter dem Artefakt her.

Im Rahmen dieses Abenteuers lernen wir eine neue Seite von Chloe kennen. Zuvor war sie eine taffe Schatzjägerin mit einem ziemlich düsteren Humor, einer recht großen Klappe und Fähigkeiten, die bewiesen, dass sie auch etwas dahinter hatte. Sie war gewissermaßen ein weibliches Gegenstück zu Nathan Drake. In ihrem Spin-off erhalten wir einen Blick auf ihre verletzliche, emotionale Seite.

Mit „Uncharted: The Lost Legacy“ erhielt Chloe Frazer ihr eigenes Videospiel © SIE

Chloe Frazer hat also schon allerhand erlebt. Die Höhepunkte sind dabei die Entdeckung von Shambhalla (Uncharted 2), die Suche nach Ubar (Uncharted 3) und die Jagd auf den Stoßzahn von Ganesha (Uncharted: The Lost Legacy). Ihr Gegenstück aus dem Kinofilm ist von all diesen Entwicklungen allerdings noch einige Jahre entfernt.

Uncharted: Chloe Frazer im Kinofilm

Im „Uncharted“-Kinofilm lernen wir eine noch relativ junge Chloe Frazer kennen, die von Sophia Taylor Ali („Faking It“) gespielt wird. Die Verantwortlichen entschieden sich gegen eine originalgetreue Adaption der Videospiel-Vorlage und erzählen stattdessen eine Prequel-Story. Die Ereignisse im ersten Leinwand-Ableger des Franchise spielen zeitlich somit vor den Geschichten der Games.

Chloe Frazer und Nathan Drake in „Uncharted“ © SIE/Sony Pictures Entertainment

Chloe schließt sich im Abenteuerfilm den beiden Schatzsuchern Nathan Drake (Tom Holland) und Victor Sullivan (Mark Wahlberg) an, die den verschollenen Schatz von Ferdinand Magellan finden wollen. Dieser soll eine gewaltige Summe wert sein, weshalb auch weitere Leute hinter dem Vermögen her sind.

Der skrupellose Verbrecher Moncada (Antonio Banderas) will den Schatz für sich haben und schickt deshalb seine Leute hinter unseren Helden her. Allein aus diesem Grund können Nate und Sully jede Hilfe gebrauchen, denn sie und Chloe werden rund um den Globus gejagt.

„Uncharted“ startet am 17. Februar 2022 in den deutschen Kinos.