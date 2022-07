One Piece Film Red: 2. Film-Trailer bestätigt Comeback vieler Charaktere

© 1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Den letzten Kinofilm, den One Piece-Fans vor rund 3 Jahren bewundern konnten, war „One Piece Stampede“. In diesem Jahr steht nun endlich der nächste Blockbuster vor der Tür. In One Piece Film Red erleben die Strohhut-Piraten ein neues Abenteuer mit Shanks Tochter Uta, die mit ihrer Stimme eine besondere Begabung besitzt. Ein brandneuer Trailer zeigt nun weitere Details, auf die wir uns freuen können.

Wiedersehen mit vielen Widersachern aus One Piece

Der neue Trailer zeigt einige Szenen, die wir bereits aus dem ersten Trailer kennen, aber auch einige neue Ausschnitte. So entdeckten wir einige altbekannte Gesichter, die wir von Ruffys vorherigen Abenteuern kennen und im Film auftauchen werden.

Wer ist zu sehen? Unter den gezeigten Charakteren finden sich einige Widersacher*innen aus den vergangenen Staffeln. Die folgenden Personen haben einen Auftritt in „One Piece Red“:

Charlotte Brulee

Charlotte Oven

Sakazuki (Akainu)

Borsalino (Kizaru),

Issho (Fujitora)

Koby

Blueno

5 Weisen

Doch Ruffy und seine Crew werden nicht nur auf ihre Gegenspieler*innen treffen, sondern auch auf altbekannte Verbündete. So können wir uns auf einen Auftritt von den folgenden Charakteren freuen:

Bartolomeo

Trafalgar Law

Bepo

Shanks

Anhand der gezeigten Szenen lässt sich natürlich nicht abwägen, wie lange die Charaktere im Film vorkommen werden. Doch schon ein kleines Wiedersehen mit geliebten und verhassten Figuren lässt das Herz von „One Piece“-Fans höherschlagen.

Uta zeigt ihr Gesangstalent in One Piece Film Red

Außerdem sehen wir erstmals Ausschnitte des Konzertes von Uta, um das sich der Film drehen wird. Die Figur Uta wird von gleich zwei Synchronsprecherinnen gesprochen: Kaori Nazuka übernimmt die Dialoge von Uta, während J-Pop-Sängerin Ado die Gesangseinlagen vertont.

Natürlich sind auch die Mitglieder der Strohhutpiraten selbst mit von der Partie und wir bekommen durch den Trailer einen ersten Eindruck der Outfits, die sie tragen werden. „One Piece Film Red“ ist übrigens der erste Film im Kino, in dem das neuste Mitglied der Bande seinen Aufritt hat: Fischmensch Jinbei.