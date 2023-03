Die dritte Staffel beginnt dann als Swordsmith Village-Arc , in dem Tanjiro den Schmied seines Schwertes aufsuchen und ihm erklären muss, wieso die Waffe so stark beschädigt wurde.

Was passiert in der Szene? Sie springt vor Freude aus der heißen Quelle, als sie hört, wie jemand ins Dorf kommt. Dabei ist viel nackte Haut zu sehen, auch ihr Hintern wird kurzzeitig entblößt.

Was könnte der Grund sein? Womöglich bestehen die Änderungswünsche darin, dass das Land einige Szenen zensieren möchte. Möglich wäre es, dass einige Action-Szenen aufgrund blutiger Darstellungen zensiert werden sollen. Denkbar wäre aber auch eine andere Szene, in der Mitsuri Kanroji ein heißes Bad nimmt und ihr nackter Körper zu sehen ist.

Hierzulande startet der mittlerweile zweite Kinofilm zum Anime-Hit Demon Slayer ab dem 7. März 2023. Der Kinofilm Demon Slayer: To the Swordsmith Village schlägt die Brücke zwischen der zweiten und dritten Staffel des Animes. Doch ein bestimmtes Land wird den Kinofilm kurz vor seinem Start nicht sehen können.

Demon Slayer: Kinofilm kommt unzensiert und wird in einem Land verbannt

