Uncharted: Tom Holland ist Nathan Drake – Filmkritik

Macht euch bereit für die nächste Videospielverfilmung. Nach Jahren in der Produktionshölle kommt Uncharted am 17. Februar 2022 tatsächlich endlich in die Kinos, nachdem sowohl hinter als auch vor der Kamera einige Veränderungen vorgenommen wurden.

Ausgetauscht wurden nicht nur der Regisseur, der Hauptdarsteller sowie beinahe alle Nebendarsteller*innen, sondern auch der komplette Plot. Die neue Handlung folgt nämlich nicht mehr der originalen Geschichte, sondern erzählt eine komplett neue.

Ob all diese Entscheidungen die richtigen waren, ob sich das Werk von Ruben Fleischer überhaupt für Fans der Vorlage eignet und ob ein Besuch auch für solche unter euch empfohlen werden kann, die mit den Spielen nichts am Hut haben, verraten wir euch in unserer Filmkritik.

Herr der Ringe: Die Ringe der Macht – Neue Bilder zeigen erstmals Charaktere der Amazon-Serie

Uncharted: Zur Handlung

Die Verfilmung der beliebten Videospielreihe von Naughty Dog erzählt die Anfänge von Nathan Drakes (Tom Holland) Karriere als Schatzsucher und Glücksritter und erlaubt sich bei vielen Detailfragen so einige Abänderungen, die man wohl als kreative Freiheit interpretieren darf.

Dies bezieht sich unter anderem aber nicht ausschließlich auf das erste Treffen zwischen Drake und Victor Sullivan (Mark Wahlberg), die Hintergrundgeschichte zu Bruder Sam (Rudy Pankow) sowie das erste Abenteuer des Protagonisten.

Boba Fett Staffel 2: Wie stehen die Chancen für Fortsetzung der gefeierten Serie?

Dabei dreht sich die Handlung nun um den Goldschatz des berühmten Entdeckers Ferdinand Magellan, dessen Beute seit 500 Jahren verschollen ist und auf die es der skrupellose Moncada (Antonio Banderas) abgesehen hat.

Um das Gold zu finden, arbeiten Drake und Sullivan zusammen, vor allen Dingen deswegen, weil Letzterer behauptet, dass er wisse, wo sich Drakes Bruder aufhält, der bereits vor Jahren verschwunden ist. Mit Hilfe der undurchsichtigen Chloe Frazer (Sophia Taylor Ali) reisen sie um die Welt, lösen Rätsel und kämpfen gegen Moncadas Handlanger*innen.

©Sony Pictures Entertainment.

Uncharted: Eine Kritik

Wie bei so vielen anderen Videospielverfilmungen auch stellt sich bei „Uncharted“ die Frage, wer eigentlich die Zielgruppe für dieses Werk sein soll. Fans der Spielvorlage bekommen kaum etwas von dem geboten, was sie kennen und lieben, und alle anderen sehen wahrscheinlich einfach nur einen weiteren Abenteuerfilm á la Indiana Jones.

So gut Tom Holland beispielsweise auch spielt und so sehr sich manch Kinogänger*in freuen wird, den gutaussehenden Mann im Dauertakt ohne T-Shirt bewundern zu können, so wenig hat er letztendlich mit dem Drake aus der Vorlage gemein.

Bestätigt: Obi-Wan Kenobi-Serie startet am 25. Mai 2022

Dies gilt für beinahe den kompletten Cast, der zur Hälfte aus bekannten Figuren besteht, die sich kaum wiedererkennen lassen, und aus neuen Charakteren, die im Grunde nur wandelnde Klischees ohne Tiefe sind. Dafür aber wenigstens ihr Oberteil anbehalten.

Die Handlung selbst ist ziemlich platt, auch wenn man ihr durchaus anmerkt, dass sie zumindest oberflächlich an die originalen Abenteuer von Nathan Drake angelehnt wurde. Dennoch sprudelt das Werk vor unsinnigen Verrücktheiten, Logiklöchern und Storyfäden, die nie verknotet werden, sondern stattdessen zum Abspann ausgefranst zu Boden hängen.

Der Effekt und der Versuch, dem Publikum große Momente zum Staunen zu bescheren, herrscht hier eindeutig vor und jegliche Versuche, eine stimmige, vielleicht sogar spannende Geschichte abzuliefern, geraten nicht nur in den Hintergrund, sondern auch weitgehend in Vergessenheit.

Serien 2022: Diese 15 Serien-Highlights von Game of Thrones, Star Wars bis Herr der Ringe erwarten uns

Uncharted: Technisch hochwertig

Es wäre zwar unfair, „Uncharted“ von Ruben Fleischer als dummen Film zu bezeichnen, nettere Worte lassen sich aber dennoch nur schwer finden. Weswegen es vielleicht besser ist, sich auf die technischen Aspekte des Werks zu konzentrieren, denn zumindest hier kann die Produktion weitgehend glänzen.

Die Tricktechnik sieht fabelhaft aus und die Actionszenen sind teilweise gut choreografiert und sehr nett anzusehen, auch wenn es manch einen Moment gibt, wo zu oft geschnitten wurde, weswegen die gezeigte Auseinandersetzung zu einem Flickwerk verkommt.

Tod auf dem Nil: Der Bluthund mit dem schicken Schnauzbart ist zurück – Filmkritik

Gerade dank Hollands guter Performance kann man über solche Mängel aber leicht hinwegsehen und vor allen Dingen in den großen Schlüsselmomenten treffen die Schöpfer*innen hinter der Kamera genau den richtigen Nerv und liefern erstklassiges Popcornkino ab.

Doch sollten geneigte Kinogänger*innen unbedingt darauf achten, das Gehirn auf Durchzug zu lassen, denn manch eine Szene ist so unsagbar blöd geraten, dass es Schmerzen bereiten kann, zu sehr darüber nachzudenken.

©Sony Pictures Entertainment.

Pro:

Gute Tricktechnik

Tolle Actionsequenzen

Sympathische Figuren

Überzeugende Darsteller*innen

Kontra:

Hat kaum etwas mit der Vorlage zu tun

Schreckliche Logiklöcher

Wenig Handlungstiefe

Blasser Bösewicht

Unterm Strich kann man also behaupten, „Uncharted“ ist ein weitgehend oberflächlicher Film, der sich weder Mühe gibt logisch zu sein, noch die Fans der Videospielreihe abzuholen. Dafür überzeugt Fleischers Werk mit sympathischen Figuren, guten Schauspieler*innen und erstklassiger Action.

Kino 2022: Diese 15 Film-Highlights von Marvel, DC bis Uncharted erwarten uns

Bleibt nur die Frage, wem das genug sein soll, denn wer in einen Film mit den Namen „Uncharted“ geht, will wahrscheinlich auch genau das bekommen und nicht irgendein 08/15-Abenteuer mit austauschbarer Handlung und Charakteren, die sich kaum wiedererkennen lassen.