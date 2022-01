Der Countdown läuft: Am 17. Februar bringt Sony Pictures den heiß ersehnten Kinofilm Uncharted nach der erfolgreichen Videospielreihe endlich in die Kinos. Passend zum baldigen Ticket-Vorverkaufsstart ist jetzt der finale Trailer erschienen, der den jungen Nathan Drake (Tom Holland) auf seiner ersten großen Schatzsuche begleitet. Bei dem epischen Abenteuer darf natürlich sein treuer Freund, Begleiter und Mentor Victor „Sully“ Sullivan nicht fehlen – gespielt von Actionstar Mark Wahlberg.

Der neue Action-Trailer verspricht auch ein Wiedersehen mit beliebten Charakteren aus der Spielreihe von Naughty Dog. Fans kommen zudem in den Genuss einiger bekannter und ikonischer Sequenzen aus den Games: So wird Nathans verschollener Bruder Sam aus Uncharted 4 einen Auftrag erhalten und auch die legendäre Frachtflugzeugszene aus „Uncharted 3“ darf im Trailer sowie Film nicht fehlen.

Erste Details zur Origin-Story von Nathan Drake

Darum geht es im Uncharted-Film: Die Geschichte orientiert sich zwar an der erfolgreichen Videospielreihe, jedoch ist der Film zeitlich einige Jahre vor den Spielen angesiedelt und erzählt erstmals die Origin-Story des jungen Helden Nathan Drake. Dieser verdient sich als Dieb und Kleinkrimineller, als er auf den Schatzsucher Sully trifft, der den jungen Mann für das erste gemeinsame Abenteurer anwirbt.

Uncharted-Film: Neuer Trailer enthüllt endlich Mark Wahlbergs Sully mit Schnauzer

Anhand einer gefundenen Schatzkarte begeben sich die beiden auf die Suche nach dem verschollenen Goldschatz des Seefahrers Magellan und können schließlich die legendären Segelschiffe bergen. Jedoch kommt ihnen schon bald ein Gegenspieler in die Quere: der skrupellose Moncada – gespielt von Antonio Banderas („Die Maske des Zorro“) – der als Nachfahre von Magellan den Schatz im Wert von mehreren Milliarden Dollar für sich beansprucht.

Zur weiteren Besetzung des Films gehören Sophia Ali („Grey’s Anatomy“) und Tati Gabrielle („Chilling Adventures of Sabrina“). Die Regie führt Ruben Fleischer („Zombieland“, „Venom“), gedreht wird unter anderem auch in den Babelsberger Filmstudios in Potsdam.

Uncharted-Reihe für PS5 angekündigt

Derweil dürfen sich Fans der Spielreihe auf eine Uncharted: Legacy of Thieves Collection freuen, die ein Next-Gen-Update für PlayStation 5 und den PC die erfolgreichen Titel Uncharted 4 und The Lost Legacy mit 4K-Auflösung bietet.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection – Zwei der besten Games aller Zeiten jetzt auf PS5 – TEST